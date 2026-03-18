Héctor sufrió un aneurisma y lleva 45 días en hospital de Antioquia esperando que la Nueva EPS lo remita

Desde el pasado 31 de enero, Héctor Montoya está a la deriva en una camilla del Hospital San Rafael de Itagüí. Pese a que desde hace más de un mes y medio todos los médicos que lo han examinado coinciden en la urgencia de que sea remitido a un hospital especializado –y hasta un juzgado le dio la razón en una acción de tutela– el pecado por el que aún no puede recibir atención pareciera ser solamente uno: ser afiliado a la Nueva EPS.
Paula Andrea Rua cuenta que todo arrancó a finales de enero pasado, cuando su padrastro de 70 años empezó a sentir que uno de sus pies no le daba para caminar.
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Como varios años atrás Montoya ya había sufrido un problema vascular por el que tuvo que ser operado en una aorta, la familia de inmediato se puso en alerta y pidió cita en la EPS, pero a raíz de los problemas y demoras decidieron buscar la atención de un médico particular.
“El médico particular que lo vio le mandó a hacer un examen para ver cómo estaba el tema de las venas y del pie. Ahí fue en donde nos dimos cuenta que él tiene un aneurisma en el pie y que aparte de eso ya están comprometidos no solo el derecho, sino también el izquierdo”, explicó Rua.