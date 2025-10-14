Amistoso de Colombia contra Nigeria en noviembre sería cancelado, ¿por qué?

¿Por qué sería cancelado el amistoso entre Colombia y Nigeria?

Sin embargo, la frase cliché se cumplió este martes 14 de octubre para los nigerianos: en el fútbol, como en la vida, cualquier cosa puede pasar. Nigeria recibió a Benin en el estadio Godswill Akpabio de Uyo, esperando que Sudáfrica venciera, en su encuentro, al seleccionado de Ruanda.

Lo hizo. Ganó 3-0. Cuando iban 5 minutos ya habían abierto el marcador. Lo propio ocurrió con Nigeria. Apenas 3 minutos después del inicio del partido, el delantero Victor Osimhen, figura del Galatasaray de Turquía, anotó el primero de los tres tantos que celebró ante Benin. El otro gol de los nigerianos, que se impusieron 4-0 a su rival directo, lo marcó Frank Onyeka.

Con esa victoria, y tras el resultado de Sudáfrica, la Selección de Nigeria terminó las clasificatorias en la segunda plaza del grupo con 17 unidades, a solo una de los sudafricanos que terminaron primeros. Aunque “Las Águilas” no lograron cupo directo a la Copa del Mundo, no se quedaron fuera.

Deberán jugar una repesca, de ida y vuelta, para definir si van o no al Mundial, después de su ausencia en Qatar 2022. Esos partidos, de acuerdo con la programación que se conoce, deberían disputarse para las mismas fechas en que está programado el amistoso contra Colombia. Por eso, el encuentro entre criollos y africanos se podría cancelar.