Nigeria, el último rival de Colombia en el 2025, ¿cuáles serán los otros amistosos de la Selección antes del Mundial?

Conseguida la clasificación al Mundial 2026, ahora el reto para la Selección Colombia es buscar rivales que le ayuden a llegar con el mejor nivel a la cita orbital. Nigeria sería uno de esos oponentes que midan el estado del equipo dirigido por Lorenzo. Así lo confirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurúm, quien afirmó en el programa F360 de ESPN que “en el mes de noviembre jugaríamos con Nueva Zelanda que también acaba de clasificar como representante único de Oceanía, el segundo partido es una selección africana que será la selección de Nigeria”. Lea también: ¿Qué jugadores colombianos están en riesgo de perderse el Mundial 2026? De 50 opcionados, solo irán 26 Con esto, Colombia completa los cuatro rivales para las dos fechas Fifa que habrá finalizando el año, los cuales serán en los meses de octubre y noviembre. En octubre, los cafeteros se medirán antes dos anfitriones del Mundial: Canadá y México.

A través de estos amistosos varios jugadores buscarán consolidar su cupo en el grupo que estará representando al país en la Copa del Mundo, pues en la lista final sólo entrarán 26. Otro punto a tener en cuenta los amistosos es el resultado, pues Colombia buscará cuatros victorias que le permitan acercarse a la posibilidad de ocupar el bombo 1 y ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial, evitando así en la primera fase a equipos como España, Francia o Inglaterra.

¿Cómo llega Nigeria para enfrentar a Colombia?

Actualmente las águilas africanas se encuentran en una situación complicada para llegar a la Copa del Mundo, pues en unas clasificatorias donde el primero del grupo llega directo al certamen y los segundos buscarán a través del repechaje, Nigeria ocupa en su zona el tercer lugar.