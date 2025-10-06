Sudáfrica Sub-20, el rival veloz y físico que pondrá a prueba el orden de Colombia en octavos del Mundial

Colombia llega a los octavos de final del Mundial Sub-20 con la sensación de que aún no muestra su mejor versión. El equipo de César Torres, ganador de su grupo con cinco puntos, ha tenido ráfagas de buen fútbol, pero también momentos de desajuste que encendieron las alarmas, especialmente en la zona defensiva.
Tras empatar con Noruega y Nigeria, y vencer por la mínima diferencia a Arabia Saudita, el seleccionador fue claro: “Uno, no definimos; dos, perdimos la pelota. Ellos nos emparejaron y se impusieron en algunos duelos”, reconoció el estratega tras el 1-1 ante los nigerianos.