La Selección Colombia aparece en el top 10 de nuevo ranking de favoritos al Mundial 2026, ¿quién lidera?

Para el Mundial de Norteamérica, el estadístico estadounidense Nate Silver, famoso en la Unión Americana por el modelo predictivo FiveThirtyEight, con el cual ha logrado anticipar algunos resultados presidenciales en su país a partir de bases de datos históricas y actuales de los candidatos, desarrolló un modelo estadístico llamado Pelé Rankings para intentar vislumbrar quiénes son los equipos favoritos para ganar el Mundial.

¿Cómo quedó ubicado Colombia en el modelo?

El sistema desarrollado por Silver utiliza datos como resultados históricos de las selecciones nacionales, las fortalezas de los rivales que enfrentó en los últimos juegos, la diferencia de goles que suma, el margen de victoria o derrota que tienen los equipos, el peso de las competencias en las que juega, la ventaja de la localía, entre otros. Esos aspectos han llevado a que el resultado del modelo estadístico sea un poco parecido al ranking de la Fifa, aunque haya diferencias. En el ejercicio realizado por el estadístico estadounidense, por ejemplo, la Selección Colombia aparece mejor posicionada que en el listado del ente rector del fútbol mundial. En la lista estadounidense los colombianos aparecen en la séptima casilla. En el listado mundial de Fifa ocupan el puesto 13. Factores como el rendimiento actual de Luis Díaz, las estadísticas conseguidas por el técnico Néstor Lorenzo desde que asumió la dirección del equipo nacional (ha ganado 26, empatado 11 y perdido 7 de los 44 encuentros que ha dirigido al cuadro cafetero), pesaron para que los criollos aparecieran mejor ubicados en ese modelo estadístico.

También el factor de la localía, tener el público a favor. Colombia es uno de los países que más boletas ha comprado para ir al Mundial: se estima que entre 30.000 y 50.000 compatriotas ya tienen entradas para ver los encuentros de la Copa del Mundo. Además, el equipo colombiano contará con el apoyo masivo de sus aficionados en las ciudades donde jugará, por lo menos, la primera ronda. De acuerdo con datos de la Organización Mundial para las Migraciones, de los 18.700 colombianos que viven en México, 6.300 están radicados en Ciudad de México, donde el equipo nacional debutará frente a Uzbekistán el próximo 17 de junio. Entre tanto, se dice que 15.000 personas oriundas de nuestro país están radicadas en Guadalajara, donde se medirán contra Congo.

En Miami, ciudad donde Colombia enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo, los datos hablan de que viven poco más de 240.000 colombianos que podrían hacer sentir a los futbolistas dirigidos por Lorenzo que juegan en casa. Además, el clima es parecido al de Barranquilla, donde habitualmente son locales.

¿Cómo aparece el resto del ranking?

Contrario al ranking de la Fifa, donde la Selección de Francia es primera y por tanto favorita para ganar el Mundial, en el listado de Silver la vigente campeona del mundo, Argentina, aparece en la primera casilla del listado. España, que tendrá como figura a Lamine Yamal, es segunda. Entre tanto, la Selección de Inglaterra aparece en la tercera casilla, mientras que los franceses son cuartos. Brasil, que busca volver a ganar un Mundial después de 23 años, son quintos; Portugal, que tendrá a Cristiano Ronaldo en su última participación del torneo, es sexto y Colombia séptimo.