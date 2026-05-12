Sonsón instala sistemas de energía solar para llevar energía a zonas alejadas, ¿cuántos van?

La Administración Municipal de Sonsón anunció que ya son 14 los sistemas solares fotovoltaicos instalados en sectores lejanos de este municipio del Oriente antioqueño.

Según explicó la alcaldía, la iniciativa fue posible gracias a una inversión aproximada de $420 millones, recursos financiados en su totalidad por la Gobernación de Antioquia a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA.

El gobierno local detalló que cada solución energética, que se empezaron a instalar en marzo pasado, tuvo un costo cercano a los $30 millones y permitirá que familias rurales que históricamente no contaban con acceso al servicio de energía eléctrica puedan mejorar sus condiciones de vida.

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Las instalaciones se realizaron en diferentes veredas del municipio, sobre todo en las zonas altas y del Magdalena Medio, y beneficiarán a hogares campesinos con sistemas que suministran energía para iluminación y uso básico doméstico; hecho que cierra en parte la brecha del acceso a servicios públicos, pero que también promueve alternativas amigables con el medioambiente.

El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que este tipo de proyectos representan una oportunidad de transformación social para las comunidades más apartadas del territorio.