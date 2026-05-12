Bello pondrá cuatro cámaras más de fotomultas en corredores principales y disminuye la velocidad en la Regional

Bello no se quiso quedar sin entrar en la nueva oleada de instalación de cámaras de fotomultas y anunció este martes que contará con cuatro nuevos dispositivos ubicados en tres puntos de este municipio del norte metropolitano. Así, serán 23 los dispositivos instalados en 15 puntos estratégicos donde se busca disminuir la accidentalidad.
Así lo anunció el secretario de Movilidad de este municipio, Andrés Camilo Montoya, quien aseguró que con estos nuevos dispositivos se busca disminuir la siniestralidad vial que se presenta en los puntos más críticos del municipio.