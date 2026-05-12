Bello pondrá cuatro cámaras más de fotomultas en corredores principales y disminuye la velocidad en la Regional

Bello no se quiso quedar sin entrar en la nueva oleada de instalación de cámaras de fotomultas y anunció este martes que contará con cuatro nuevos dispositivos ubicados en tres puntos de este municipio del norte metropolitano. Así, serán 23 los dispositivos instalados en 15 puntos estratégicos donde se busca disminuir la accidentalidad. Así lo anunció el secretario de Movilidad de este municipio, Andrés Camilo Montoya, quien aseguró que con estos nuevos dispositivos se busca disminuir la siniestralidad vial que se presenta en los puntos más críticos del municipio.

“Es nuestro interés que los actores viales cumplan las normas de tránsito, no para evitar un comparendo, multa o sanción, sino como un acto de responsabilidad consigo mismos y con los demás”, explicó el secretario. Por esta razón se ubicará una cámara en la avenida Regional Oriental (vía La Seca) en el punto de referencia (PR) 1+575 y una más en la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, en el corregimiento de San Félix, en el PR 09+875. Entérese: En la variante a Caldas van nueve muertos en 2026: es la vía más letal del Valle de Aburrá La autopista Medellín-Bogotá contará con las otras dos cámaras, las cuales estarán instaladas en PR 03+500, en ambos sentidos, en un tramo ubicado entre el barrio Zamora y antes de llegar a la Curva de Rodas. La fecha de inicio de estos dispositivos aún no está definida y solo está instalada actualmente la cámara ubicada en el corredor de la quebrada La Seca, mientras que las otras tres serán instaladas en los próximos días, informó el secretario Montoya.

La Regional, por el Metro, baja a 50 km/h

Otra de las modificaciones que se tendrán y vincularán a las cámaras de fotodetección es que en la avenida Regional Occidental (la Variante), la velocidad pasa de 80 a 50 kilómetros por hora, situación que modifica las sanciones que se impondrán con los dispositivos ubicados a la altura de los talleres del Metro de Medellín. Le puede interesar: Cuatro municipios más estrenarán fotomultas en Antioquia: ¿cuáles son y en qué vías se instalarán? “Esto se hace en razón a la clasificación vial que establece la Ley 2251 de 2022, que define que la velocidad en entornos urbanos no puede exceder los 50 kilómetros por hora”, explicó el secretario Montoya sobre esta reducción de velocidad. Así las cosas, en Bello hay dos cámaras ubicadas en la autopista Norte, a la altura de Jardines de la Fe; una en la avenida Regional Oriental; dos en el barrio Prado; dos en el barrio Cabañas; dos en los alrededores de Parque Fabricato; dos en la autopista Medellín-Bogotá, dos en la vía Medellín-San Pedro de los Milagros y las de la avenida Regional a la altura de los talleres del Metro.