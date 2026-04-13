Colombia buscará “revancha” contra Brasil en las semifinales del Sudamericano sub-17, ¿cuándo es el partido?

La última vez que la Selección Colombia sub-17 enfrentó a Brasil en un Sudamericano de la categoría fue el 12 de abril del 2025 en el estadio Jaime Morón de Cartagena. Aquella vez se midieron en la final del torneo que se disputó en suelo colombiano y los brasileños ganaron.
No en tiempo reglamentario, sino por penaltis. El partido terminó empatado 1-1. En la tanda definitiva los brasileños se impusieron 1-4 y le quitaron a los criollos la opción de conseguir su segundo título en el Sudamericano pre-junveil. El único que tienen data de 1993, cuando se quedaron con el campeonato que se jugó en nuestro país.