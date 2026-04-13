Colombia buscará “revancha” contra Brasil en las semifinales del Sudamericano sub-17, ¿cuándo es el partido?

La última vez que la Selección Colombia sub-17 enfrentó a Brasil en un Sudamericano de la categoría fue el 12 de abril del 2025 en el estadio Jaime Morón de Cartagena. Aquella vez se midieron en la final del torneo que se disputó en suelo colombiano y los brasileños ganaron. No en tiempo reglamentario, sino por penaltis. El partido terminó empatado 1-1. En la tanda definitiva los brasileños se impusieron 1-4 y le quitaron a los criollos la opción de conseguir su segundo título en el Sudamericano pre-junveil. El único que tienen data de 1993, cuando se quedaron con el campeonato que se jugó en nuestro país.

Colombia tendrá una oportunidad de revancha en Paraguay

Bien dicen que “en camino largo hay desquite”. La Selección Colombia dirigida por Fredy Hurtado, que el domingo venció 0-2 a Paraguay en el último duelo del Grupo A del Sudamericano que se realiza en territorio guaraní, terminó segunda de su zona y avanzó a las semifinales del torneo. Con eso logró cupo directo a la Copa del Mundo que se jugará a finales de año en Qatar. Sin embargo, los colombianos tendrán la opción de buscar pasar a la final del Sudamericano el próximo jueves 16 de abril cuando enfrenten a Brasil en un encuentro que aún no tiene horario definido.

El reto no será fácil para Colombia. Los brasileños terminaron primeros en el Grupo B con 12 puntos: ganaron los cuatro encuentros que disputaron. Además, anotaron 13 goles, mientras que solo recibieron uno en la primera ronda del campeonato: terminaron con una diferencia de gol de +12, la mejor del Sudamericano.

Entre tanto, los colombianos solo celebraron tres veces (un gol contra Chile y los tantos que le marcó a Paraguay), mientras que recibieron dos dianas en contra (ante Uruguay en el duelo de la cuarta jornada). Por eso, para pasar a la final del Sudamericano tienen que mejorar en definición y también que deben pulirse en defensa frente al rival con la mejor ofensiva del evento.