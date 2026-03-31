Italia, sin Mundial por tercera vez: perdió en la tanda de penaltis con Bosnia y se quedó fuera de Norteamérica-2026; tiene antirécord

La Selección de Italia se quedó por fuera de su tercer Mundial consecutivo. Los italianos, que han ganado cuatro veces la Copa del Mundo, perdieron por penaltis, ante Bosnia, una de las finales del repechaje europeo que se disputó este 31 de marzo en Zenica, en territorio bosnio, donde se disfrutó un duelo de alta tensión.
El ambiente estaba “caliente”, a pesar del frío de la noche en Zenica (2 grados centígrados). En el estadio Bilino Pojle, una edificación de tribunas pequeñas –apenas un piso–, se vivía una fiesta que se extendió a las afueras: las redes sociales se llenaron de videos de personas encendiendo bengalas en las ventanas y balcones de los edificios contiguos al escenario deportivo, desde donde se podía ver el espectáculo.