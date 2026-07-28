Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El caboverdiano Sidny Lopes Cabral agradeció por los mensajes recibidos tras ganar el premio a mejor gol del Mundial

Sidny Lopes Cabral, jugador de Cabo Verde, agradeció en sus redes sociales todos los buenos mensajes tras ser elegido como el anotador del mejor gol del Mundial 2026.

  • Sidny Lopes Cabral y los tatuajes en honor a sus padres. FOTO: X Sidny Lopes Cabra
    Sidny Lopes Cabral y los tatuajes en honor a sus padres. FOTO: X Sidny Lopes Cabra
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

La FIFA anunció el pasado lunes 27 de julio que el segundo tanto de Cabo Verde contra Argentina por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026 fue el mejor gol del torneo. Su autor fue Sidny Lopes Cabral, jugador de 23 años que, tras el Mundial, aumentó su popularidad, aunque ya estaba en el Benfica de Portugal.

Lopes Cabral anotó un gol realmente estético, no solo por la finalización del mismo, sino por la jugada previa donde la tocaron casi todos los caboverdianos que estaban en el terreno de juego. Tras poner la pelota en la escuadra izquierda del arco defendido por el Dibu Martínez, Sidny corrió a la tribuna para abrazar a su esposa e hijos y dejar una postal para el recuerdo.

Este gol lo vieron millones de personas en vivo alrededor del mundo, pero el número subió a billones cuando se difundió la repetición del mismo. La historia de Cabo Verde en el Mundial terminó tristemente ese 3 de julio en el estadio de Miami al caer 2-3 ante Argentina, que en ese momento era el campeón defensor del torneo.

Tras su reconocimiento como mejor gol, Sidny Cabral agradeció en redes sociales tanto apoyo de fanáticos caboverdianos y de todas partes del mundo, demostrando una vez más la globalidad del deporte rey. El 1 de julio, dos días antes de su gol, el extremo firmó con el Trabzonspor de la primera división de Turquía.

“Gracias a todos. He estado intentando responder a tantos mensajes como he podido... Creo que ahora necesito un descanso, esta migraña es de verdad. Estoy realmente agradecida por el cariño, el apoyo y todo lo demás. Es un honor para mí”, escribió el africano.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Lea también: Video | Fifa oficializó el gol de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde como el mejor del Mundial 2026

¿Quién es Sidny Lopes Cabral, autor del mejor gol del Mundial 2026?
Sidny Lopes Cabral es un futbolista caboverdiano de 23 años que juega como extremo. Antes de ser reconocido por su gol en el Mundial ya pertenecía al Benfica de Portugal y, dos días antes de marcar ante Argentina, firmó su incorporación al Trabzonspor de la primera división de Turquía.
¿Cómo reaccionó Sidny Lopes Cabral al recibir el premio al mejor gol del Mundial?
El futbolista agradeció el apoyo recibido a través de sus redes sociales. En su mensaje expresó su gratitud por las muestras de cariño de aficionados de Cabo Verde y de otros países, y señaló que necesitaba descansar tras la gran cantidad de mensajes recibidos.
¿Qué hizo Sidny Lopes Cabral después de marcar su gol ante Argentina?
Tras anotar, Sidny Lopes Cabral corrió hacia la tribuna para abrazar a su esposa y a sus hijos. La celebración se convirtió en una de las imágenes más recordadas del encuentro.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos