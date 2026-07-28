El caboverdiano Sidny Lopes Cabral agradeció por los mensajes recibidos tras ganar el premio a mejor gol del Mundial

Lopes Cabral anotó un gol realmente estético, no solo por la finalización del mismo, sino por la jugada previa donde la tocaron casi todos los caboverdianos que estaban en el terreno de juego. Tras poner la pelota en la escuadra izquierda del arco defendido por el Dibu Martínez, Sidny corrió a la tribuna para abrazar a su esposa e hijos y dejar una postal para el recuerdo.

La FIFA anunció el pasado lunes 27 de julio que el segundo tanto de Cabo Verde contra Argentina por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026 fue el mejor gol del torneo. Su autor fue Sidny Lopes Cabral , jugador de 23 años que, tras el Mundial, aumentó su popularidad, aunque ya estaba en el Benfica de Portugal.

Este gol lo vieron millones de personas en vivo alrededor del mundo, pero el número subió a billones cuando se difundió la repetición del mismo. La historia de Cabo Verde en el Mundial terminó tristemente ese 3 de julio en el estadio de Miami al caer 2-3 ante Argentina, que en ese momento era el campeón defensor del torneo.

Tras su reconocimiento como mejor gol, Sidny Cabral agradeció en redes sociales tanto apoyo de fanáticos caboverdianos y de todas partes del mundo, demostrando una vez más la globalidad del deporte rey. El 1 de julio, dos días antes de su gol, el extremo firmó con el Trabzonspor de la primera división de Turquía.

“Gracias a todos. He estado intentando responder a tantos mensajes como he podido... Creo que ahora necesito un descanso, esta migraña es de verdad. Estoy realmente agradecida por el cariño, el apoyo y todo lo demás. Es un honor para mí”, escribió el africano.

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