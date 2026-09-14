Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Quién es Simón Rojas, el canterano de Nacional que debutó ante Águilas?

El mediocampista de 17 años, formado en las divisiones menores del club, tuvo su esperado debut profesional con Atlético Nacional ante Águilas Doradas.

  • Simón Rojas debutó con Nacional y lo hizo con personalidad ante un Atanasio colmado. FOTO ATLÉTICO NACIONAL
    Simón Rojas debutó con Nacional y lo hizo con personalidad ante un Atanasio colmado. FOTO ATLÉTICO NACIONAL
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
bookmark

A los 17 años, Simón Alejandro Rojas Merchán empieza a convertir en realidad un sueño que nació cuando apenas era un niño. Nació en Medellín, pero a los tres años se trasladó con su familia a Cúcuta, ciudad en la que comenzó a formarse como futbolista y donde dio los primeros pasos de un camino que años después lo llevaría a Atlético Nacional y a la Selección Colombia.

Su historia con el conjunto verdolaga comenzó cuando tenía 9 años, después de ser observado en un torneo disputado en Medellín. Desde entonces, su formación ha estado ligada al club antioqueño. Atlético Nacional también registra que su llegada se produjo mediante un proceso de captación y que desde entonces ha construido buena parte de su carrera en las divisiones menores.

“En mis seis años que llevo en Nacional he aprendido muchas cosas del club, me he formado como jugador. Gracias al club y todo lo que me ha enseñado estoy donde estoy”, contó Rojas al recordar un proceso en el que ha acumulado títulos, experiencias internacionales y convocatorias a las selecciones juveniles.

Antes de llegar a los reflectores del equipo profesional, el mediocentro fue protagonista en las categorías formativas. En 2025 hizo parte del equipo de Nacional que conquistó el Torneo Nacional Sub-17B y también del plantel campeón de la Liga Antioqueña Sub-16. En la final de este último torneo, incluso marcó uno de los goles del triunfo 5-1 sobre Rojo FC.

Pero su crecimiento no se limitó a Nacional. Rojas también fue campeón con la Selección Antioquia en diferentes competencias y comenzó a llamar la atención de los procesos de la Selección Colombia. Este año recibió sus primeras convocatorias y terminó haciendo parte del equipo nacional que se coronó campeón del Sudamericano Sub-17 en Paraguay. La Federación Colombiana de Fútbol lo incluyó en la nómina del torneo y posteriormente continuó convocándolo para los microciclos de la categoría.

Ese título continental representó otro paso importante para un jugador que se define por su tranquilidad con el balón, su capacidad para distribuir el juego y, sobre todo, por su liderazgo. Rojas se desempeña principalmente como mediocentro, aunque también ha jugado como lateral derecho, lateral izquierdo y defensor central.

“Me caracterizo mucho por ser un jugador muy ordenado, que cuando lleva el balón lo hago con mucha tranquilidad, distribuyo el juego, pero creo que en lo que más me destaco es en mi liderazgo y en mi forma de expresarme con los jugadores”, explicó.

Esa personalidad también se ha visto dentro de las selecciones juveniles. En el Sudamericano Sub-17, Rojas apareció como capitán de Colombia en el debut ante Ecuador, una muestra de la responsabilidad que ha adquirido pese a su corta edad.

Su evolución lo llevó finalmente a acercarse al equipo profesional de Nacional. Ya había tenido la oportunidad de sumar minutos en amistosos y de compartir entrenamientos con futbolistas de amplia trayectoria. En enero de 2026, por ejemplo, ingresó en uno de los partidos de pretemporada frente a Águilas Doradas.

En ese proceso, Rojas asegura haber encontrado referentes dentro del vestuario. Edwin Cardona, William Tesillo, Matheus Uribe y David Ospina son algunos de los jugadores que menciona cuando habla de quienes le han aportado enseñanzas. De todos ellos, siente una identificación especial con Uribe, por su manera de jugar como mediocentro.

“Me identifico mucho con Mateus. Siento que los dos somos jugadores elegantes, que con el balón tenemos esa simpleza, pero sin balón siempre queremos ir por ese balón, recuperarlo y hacerlo nuestro para nuestro equipo”, señaló.

También destaca la influencia de Ospina, que le habló de la importancia de saber expresarse fuera de la cancha, un aspecto que Rojas considera fundamental en su crecimiento como futbolista profesional.

Ahora llegó otro momento especial: su debut oficial con Atlético Nacional ante Águilas Doradas. Después de años de formación en las categorías menores, el mediocentro pudo cumplir uno de los primeros grandes objetivos que se había trazado desde niño: jugar con el equipo profesional del club del que siempre ha sido hincha.

Su ambición, sin embargo, va mucho más allá de un debut. Rojas quiere convertirse en referente del equipo que lo formó y sueña con levantar títulos importantes con la camiseta verdolaga.

“Quiero marcar la historia con este club, quiero levantar una Copa Libertadores y dejar la camiseta de Atlético Nacional en lo más alto”, afirmó.

Su historia apenas comienza. El niño que salió de Cúcuta para cumplir el sueño de ser futbolista ya fue campeón continental con Colombia, ganó títulos en las divisiones menores de Nacional y ahora empieza a dar sus primeros pasos en el equipo profesional. Su siguiente desafío será demostrar que aquella personalidad que lo convirtió en líder desde las categorías juveniles también puede acompañarlo en el fútbol de élite.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Simón Rojas y cómo llegó a Atlético Nacional?
Simón Rojas es un mediocampista formado en las divisiones menores de Atlético Nacional. Nació en Medellín, pero creció en Cúcuta, donde comenzó su formación futbolística. A los 9 años fue observado por el club en un torneo en Medellín y desde entonces inició su proceso como jugador verdolaga.
¿Qué logros ha conseguido Simón Rojas antes de llegar al equipo profesional?
Rojas ha sido campeón en diferentes categorías con Atlético Nacional y Selección Antioquia. Además, representó a Colombia en procesos juveniles y fue campeón del Sudamericano Sub-17 con la Selección Colombia, uno de los logros más importantes de su corta carrera.
¿Cómo se define Rojas como futbolista y cuáles son sus sueños?
Se define como un mediocampista ordenado, tranquilo con el balón y con capacidad para distribuir el juego, pero destaca especialmente por su liderazgo. Su gran sueño es consolidarse en Atlético Nacional, convertirse en referente del club y, posteriormente, llegar al fútbol de élite europeo. También aspira a ganar la Copa Libertadores con el conjunto verdolaga.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos