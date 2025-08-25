Sin Neymar, Vinícius y Rodrygo, Carlo Ancelotti dio a conocer la polémica convocatoria de Brasil para el final de las Eliminatorias

El técnico italiano Carlo Ancelotti, de 66 años, dijo estar enfocado en el futuro de su equipo nacional, luego de presentar una novedosa y polémica lista de convocados para la selección brasileña, que estuvo llena de sorpresas.
En los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de 2026, donde la ‘Canarinha’ se enfrentará a Chile y a la siempre exigente Bolivia en la altitud de El Alto, el estratega decidió experimentar con nuevos talentos, ahora que el pase mundialista ya está asegurado.