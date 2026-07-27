Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial 2026, anunció su retiro: conozca su polémica historia

Slavko Vinčić no seguirá siendo árbitro profesional. El árbitro de 46 años oriundo de Maribor, Eslovenia, este anunciado lunes 27 de julio que no seguirá siendo referí profesional. Este juez permaneció vinculado durante más de quince años a la UEFA y fue elegido como el mejor árbitro de la Liga de Eslovenia en distintas ocasiones.
El último partido del referí fue la final de la Copa Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026 que ganó España 1-0 contra Argentina en el MetLife de Nueva York el pasado domingo 19 de julio. Su papel en este, su último torneo, fue impecable para muchos, sin embargo, en territorio argentino aún le recriminan algunas decisiones arbitrales en la final. Lo cierto es que las dos veces que le pitó a Argentina (ante Arabia en Catar 2022 y la ya mencionada final), la albiceleste cayó.
La información que era un rumor de pasillo la confirmar el mismo Vinicius a través de sus redes sociales. "Hoy cerrar un capítulo importante al dejar mi puesto como árbitro. Ha sido un privilegio formar parte de este camino, trabajar junto a compañeros tan dedicados y contribuir a un deporte y una comunidad que me importa profundamente", publicó en Instagram.
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