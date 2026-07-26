Filtran la carta que Gianni Infantino envió a Argentina tras perder la final del Mundial 2026

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, le envió una carta a la selección de Argentina luego de que el equipo quedara subcampeón del Mundial 2026, tras caer en la final frente a España con un gol de Ferran Torres.
Para la Albiceleste, esta derrota parece haber sido aún más dolorosa debido al desempeño que tuvo a lo largo del torneo con Lionel Messi como una de sus principales figuras. El capitán argentino fue el segundo máximo goleador del campeonato, con ocho tantos y cuatro asistencias, solo por detrás del francés Kylian Mbappé, quien terminó con 10 goles y cuatro asistencias.