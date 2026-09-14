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VIDEO I ¿Amaño en Italia? La polémica jugada que sacude el partido entre Sassuolo y Juventus

El triunfo del Sassuolo sobre Juventus quedó bajo cuestionamientos por la pasividad defensiva en el gol del minuto 94.

  • Vasilije Adžić y su equipo celebran el gol que le dio al Sassuolo la victoria sobre Juventus en el minuto 94. FOTO: X-Sassuolo
    Vasilije Adžić y su equipo celebran el gol que le dio al Sassuolo la victoria sobre Juventus en el minuto 94. FOTO: X-Sassuolo
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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El partido por la cuarta fecha de la Serie A de Italia entre Sassuolo y Juventus terminó este lunes con victoria local por 3-2, pero el resultado quedó acompañado por una fuerte polémica debido a la manera en la que se produjo el gol definitivo.

Cuando todo parecía encaminado al empate, el montenegrino Vasilije Adžić apareció en el minuto 94 para marcar el tanto que le dio los tres puntos al Sassuolo. Sin embargo, la acción rápidamente generó cuestionamientos entre los aficionados.

La jugada se produjo en un contragolpe y lo que llamó especialmente la atención fue la facilidad con la que Adžić consiguió ingresar al área y definir ante una defensa de Juventus que mostró poca reacción.

Las imágenes de la acción se hicieron virales en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a poner en duda la transparencia del encuentro disputado en el Mapei Stadium, en Reggio Emilia.

La controversia llegó después de un segundo tiempo en el que se produjeron los cinco goles del encuentro. Sebastian Esposito abrió el marcador para Sassuolo en el minuto 65.

Lea: Jhon Lucumí, figura de la Juventus ante Milán, habló sobre esta nueva etapa en su carrera; ¿qué dijo el central cafetero?

Juventus reaccionó y encontró el empate en el 82’, cuando Edon Zhegrova apareció para poner el 1-1 y devolverle la ilusión al conjunto visitante.

El partido entró entonces en un tramo frenético. Kieron Bowie volvió a adelantar al Sassuolo en el minuto 89, pero la ventaja duró muy poco.

Apenas dos minutos después, Zhegrova marcó nuevamente y estableció el 2-2. Juventus parecía haber rescatado un punto, hasta que apareció Adžić en el tiempo añadido.

El montenegrino aprovechó el contragolpe y definió para establecer el 3-2 definitivo. La celebración local contrastó con la sorpresa de los jugadores de Juventus y con la reacción inmediata que provocó la jugada en redes sociales.

La discusión ahora está centrada en determinar si la acción será simplemente una jugada polémica que quedará en el debate futbolístico o si las autoridades italianas consideran necesario revisar lo ocurrido.

Con la victoria, Sassuolo llegó a siete puntos y se ubicó en el noveno lugar de la clasificación. Juventus también suma siete unidades y ocupa la octava posición.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se habla de un posible amaño en el partido entre Sassuolo y Juventus?
La polémica surgió por la pasividad defensiva de Juventus en el gol de Vasilije Adžić, que le dio el triunfo al Sassuolo en el minuto 94.
¿Cuál fue el resultado del partido Sassuolo contra Juventus?
Sassuolo derrotó 3-2 a Juventus con un gol de Vasilije Adžić en el minuto 94, después de un segundo tiempo en el que se marcaron los cinco tantos del encuentro.
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