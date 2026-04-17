Todo listo para la final Sub-17: Colombia vs Argentina, día y hora confirmados

Argentina y Colombia aseguraron su lugar en la gran final del Sudamericano Sub-17 tras imponerse en sus respectivos compromisos de semifinales, disputados este jueves en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. En la primera semifinal, la Selección Colombia mostró una versión sólida y contundente al vencer 3-0 a Brasil, logrando así su clasificación a la final del torneo. Más tarde, Argentina completó el cuadro finalista al derrotar 3-1 a Ecuador, confirmando un duelo decisivo entre dos selecciones que llegan en gran forma.

La gran final se disputará este domingo 19 de abril a las 6:00 p.m. (hora de Colombia). El compromiso tendrá lugar en Luque, Paraguay, escenario que definirá al nuevo campeón del torneo juvenil sudamericano. La Selección Colombia fue la primera en asegurar su paso al partido decisivo, tras un triunfo convincente ante Brasil. El marcador se abrió al minuto 57 con anotación de Adrián Mosquera, quien además firmó un gol destacado desde 28.7 metros, el remate más lejano del equipo en la actual edición del torneo y el tercero de mayor distancia de toda la competencia. Posteriormente, José Escorcia se convirtió en la figura del encuentro al marcar un doblete, con goles al minuto 67 y en el tiempo de reposición (90+5’), sellando una victoria categórica por 3-0.

En la segunda semifinal, Argentina confirmó su presencia en la final tras imponerse 3-1 a Ecuador, en un partido que le permitió asegurar su lugar en el duelo por el título frente al conjunto colombiano.