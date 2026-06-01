¿Se puede cambiar el puesto de votación para la segunda vuelta presidencial? Esto ha dicho la Registraduría

Los colombianos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente durante los siguientes cuatro años. La jornada electoral dejó como resultado la necesidad de acudir a una segunda vuelta, donde surgen varias dudas para quienes esperan depositar su voto decisivo para el futuro de Colombia.

Entre esas está la del lugar de votación. Ya sea porque no participaron en la primera vuelta y quieren hacerlo en la jornada del domingo 21 de junio, o porque tienen pensado durante estas tres semanas moverse de residencia o hacer algún viaje, surge la incertidumbre sobre si se puede hacer algún movimiento ante la Registraduría.

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Sin embargo, esta entidad ha explicado que no es posible cambiar el puesto de votación para la segunda vuelta presidencial, pues los ciudadanos deberán ejercer su derecho al voto en el mismo lugar y mesa que les fueron asignados para la primera vuelta del 31 de mayo.

Estos cambios no son posibles, ya que el periodo para inscribir la cédula o solicitar el traslado del puesto de votación culminó el 31 de marzo de 2026, dos meses antes de la primera vuelta. Desde la Registraduría se ha aclarado que este cierre es definitivo y aplica para todo el proceso de elección presidencial, incluyendo una eventual segunda vuelta.

Con esta medida se hace un censo electoral inalterable usando la misma base para ambas jornadas, por eso, una vez cumplido el plazo legal, el censo se “congela” y no se permiten modificaciones adicionales.