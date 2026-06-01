Encarecimiento del petróleo Brent daría respiro a cuentas del Gobierno: ingresos extra equivaldrían a una reforma tributaria

Mientras el conflicto entre Israel e Irán mantiene en vilo a los mercados internacionales, Colombia podría estar encontrando un inesperado alivio para sus golpeadas finanzas públicas. El repunte del precio del petróleo derivado de la tensión en Medio Oriente podría traducirse en ingresos adicionales cercanos a $21 billones para la Nación este año, una cifra que, según analistas, equivale al recaudo de una reforma tributaria y que ayudaría a reducir parte de las presiones fiscales que enfrenta el Gobierno. Le puede interesar: EE. UU. amenaza con reanudar la guerra contra Irán por desacuerdos en las negociaciones

El petróleo podría convertirse en un salvavidas fiscal

Según el más reciente informe del Banco de Bogotá, lejos de representar únicamente un riesgo para la economía mundial, el encarecimiento del crudo podría contribuir al ajuste fiscal que necesita Colombia en medio del elevado déficit de las cuentas públicas. “Los mayores precios del petróleo podrían representar ingresos adicionales para la Nación por cerca de $21 billones, una cifra equivalente a una reforma tributaria”, afirmó Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. En lo corrido del año, el precio promedio del brent se ha ubicado alrededor de US$90 por barril. Según las proyecciones de la entidad financiera, el promedio para todo 2026 sería de US$95, mientras que en 2027 rondaría los US$80. Bajo este escenario, el choque petrolero podría generarle a la Nación ingresos adicionales de hasta 2% del PIB en 2027, equivalentes a cerca de $43 billones. Ante este panorama, César Cermeño, director de la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, aseguró que “claramente hay un impacto positivo sobre la caja en un escenario de alto déficit y elevada presión de gasto. Sin embargo, es importante precisar que no se trata de ingresos estructurales, sino de recursos que dependen de un precio volátil”. Lea más: ¿Dólar con el rostro de Donald Trump? Funcionarios de la Casa Blanca impulsan propuesta que rompería tradición de 150 años

El otro lado de la moneda: más subsidios y presión sobre combustibles

No obstante, el alza del petróleo también tiene costos para las finanzas públicas. Aunque entre marzo y mayo el barril se ha mantenido por encima de los US$65 contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el incremento ha ampliado las brechas entre los precios internacionales y los valores internos de los combustibles. Actualmente, los diferenciales superan los $2.000 por galón para la gasolina corriente y se ubican entre $8.500 y $10.000 por galón en el diésel. Según Julio César Vera, presidente de XUA Energy, estas diferencias “han representado subsidios mensuales de entre $1 billón y $1,5 billones desde marzo y podrían sumar entre $12 billones y $15 billones al cierre del año si no se realizan ajustes importantes en los precios internos”. El Banco de Bogotá sostiene que, si el Gobierno mantiene la disciplina fiscal, ajusta gradualmente los precios de los combustibles y construye un presupuesto acorde con la realidad económica, los mayores ingresos petroleros podrían ayudar a corregir el déficit primario en al menos 1% del PIB. Conozca también: Promigas adquiere Zelestra Latam y acelera su apuesta por las energías renovables en América Latina

Los expertos piden prudencia con los nuevos ingresos