Así fue el banderazo de los hinchas colombianos en Bogotá: La Selección juega hoy contra Costa Rica

Luego de su último entrenamiento en el estadio de Techo de Bogotá, la Selección Colombia recibió el cariño de los hinchas que llegaron en gran cantidad para hacer el tradicional banderazo de despedida.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo recibieron el cariño de la gente, antes del partido de despedida que será en la noche de este lunes en el estadio El Campín de la capital de la República.

También le puede interesar: Conozca a los grandes “cerebros” detrás de las selecciones en el Mundial

Uno a uno los jugadores fueron ovacionados y ellos, con gran disposición y liderados por James Rodríguez y Luis Díaz, firmaron autógrafos, se tomaron fotos y compartieron con los hinchas que los esperaron por horas para poder tener un recuerdo.