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Así fue el banderazo de los hinchas colombianos en Bogotá: La Selección juega hoy contra Costa Rica

Decenas de aficionados de todas las edades llegaron al estadio de Techo en Bogotá para demostrarle el cariño a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

  • La Selección Colombia realizó el último entrenamiento en Bogotá, antes del juego de despedida en El Campín ante Costa Rica. Juan Fernando Quintero y sus compañeros están listos para emprender el viaje al Mundial. FOTO CORTESÍA FCF
    La Selección Colombia realizó el último entrenamiento en Bogotá, antes del juego de despedida en El Campín ante Costa Rica. Juan Fernando Quintero y sus compañeros están listos para emprender el viaje al Mundial. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Luego de su último entrenamiento en el estadio de Techo de Bogotá, la Selección Colombia recibió el cariño de los hinchas que llegaron en gran cantidad para hacer el tradicional banderazo de despedida.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo recibieron el cariño de la gente, antes del partido de despedida que será en la noche de este lunes en el estadio El Campín de la capital de la República.

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Uno a uno los jugadores fueron ovacionados y ellos, con gran disposición y liderados por James Rodríguez y Luis Díaz, firmaron autógrafos, se tomaron fotos y compartieron con los hinchas que los esperaron por horas para poder tener un recuerdo.

@juannicosuarez18 Así fue el banderazo de la #SeleccionColombia ⚽️🇨🇴en Bogotá, a las afueras del estadio de Techo. #futbolcolombiano #seleccioncolombia #colombia #DeportesCableNoticias ♬ sonido original - 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢♾

Colombia disputará el duelo ante Costa Rica, a las 6:00 de la tarde, este lunes, 1 de junio, y con ello, el grupo se despedirá del país, ya que emprenderán el viaje a México para el inicio del Mundial.

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Colombia jugará ante Uzbekistán, República del Congo y Portugal, los días 17, 23 y 27 de junio en los estadios Azteca, Akron de Guadalajara y el Hard Rock Stadium de Miami.

Tras su despedida en Bogotá, la selección viajará a Guadalajara, donde está su centro de concentración con miras a lo que será el debut en el Mundial de Norteamérica 2026.

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La Selección, que estuvo unos días en Medellín preparándose con algunos de los convocados, se marchó luego a Bogotá para terminar la preparación con los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para el Mundial de Norteamérica 2026.

La expectativa de los aficionados, cuerpo técnico y jugadores es que Colombia, en su séptima presentación en un Mundial, pueda tener un buen desempeño, ya que la Selección regresa tras ocho años de ausencia.

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Colombia ya estuvo en los mundiales de Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

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