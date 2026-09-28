Cali es el que más sube en la Liga, mientras Nacional y DIM se mantienen entre los ocho: así está la tabla de posiciones

Deportivo Cali sigue en ascenso en la Liga BetPlay-2. El conjunto azucarero derrotó este domingo 2-0 a Águilas Doradas, en Palmaseca, en un partido aplazado de la tercera fecha, y consiguió una racha que no alcanzaba desde hace casi cinco años. El equipo dirigido por Rafael Dudamel llegó a cuatro victorias consecutivas, una marca que no conseguía desde noviembre de 2021, cuando precisamente tenía al entrenador venezolano en el banquillo.
Con este triunfo, Deportivo Cali llegó a 21 puntos y se ubicó en el segundo lugar de la tabla, a tres unidades del líder América de Cali. El resultado también le permitió avanzar posiciones en la reclasificación del año.