Investigan muerte de peruano, quien cayó desde un tercer piso tras discusión con su pareja en Santa Mónica, Medellín

Una fuerte discusión entre un peruano y su compañera sentimental irrumpió el silencio de las madrugadas en el barrio Santa Mónica, en el occidente de Medellín. Pero esta pelea acabó en tragedia, luego de que se escuchara un fuerte golpe en la calle, producto de que el extranjero cayera desde el tercer piso de la edificación, hecho que le ocasionó la muerte.
Ocurrió a las 2:40 de la mañana del pasado domingo en la carrera 90A con la calle 35A, en este barrio de la comuna 12 (La América), cuando Alejandro Damián Salazar, de 39 años, y su pareja, una paisa de 26 años, llegaron a la propiedad en alto estado de embriaguez. Mientras entraban al apartamento, se comenzaron a escuchar fuertes alegatos, según relataron los vecinos.