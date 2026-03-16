Atlético Nacional lidera la Liga con un partido menos: así queda la tabla de posiciones tras la fecha 11

El actual campeón de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla, volvió a sonreír en la fecha 11 del torneo tras vencer 2-1 a Fortaleza en un partido dramático que se definió en los últimos segundos. La anotación decisiva llegó al minuto 90+7, obra de Jean Pestaña, desatando la euforia de los hinchas en el estadio Romelio Martínez.
Con este resultado, Junior logra un respiro tras los resultados irregulares de jornadas anteriores y se ubica quinto en la tabla con 19 puntos, mientras que Fortaleza quedó en la casilla 13 con 14 unidades.