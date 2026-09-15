Cayó el líder del fútbol colombiano y ahora solo queda un invicto en la Liga Betplay, ¿cómo está la tabla de posiciones?

En el ocaso de la fecha número 10 de la Liga Betplay 2026-2, el América de Cali de David González recibió el pasado lunes 14 de septiembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali al Deportivo Pasto. “La Mecha” llegó como líder del fútbol profesional colombiano tras desplegar un buen juego en la primera mitad del torneo, en el cual estaba invicto. Por su parte, el Deportivo Pasto logró su primer triunfo en la competición, nada más y nada menos que ante el primer clasificado.

Durante el partido se vio desdibujado al América, equipo que demostró a través de posesiones largas y buen toque una superioridad desde el juego en gran parte de los duelos que disputó hasta el momento. Esto se acabó de agravar cuando, al minuto 46, el arquero brasileño Jean Fernandes fue expulsado por salir a cortar una jugada fuera del área. El árbitro del compromiso, Wilmar Montaño, no dudó y dejó al escarlata con 10 jugadores. “No jugamos bien ni tuvimos la intensidad ni claridad que normalmente tenemos. Después de la expulsión nos costó, como a la mayoría de equipos cuando se quedan con 10. Tuvimos una situación que, de haberla concretado, nos habría dado un aire. Ya está, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos”, afirmó David González. Por parte del Pasto, el director técnico interino, René Rosero, sabía que un club como el Deportivo Pasto no puede estar 10 fechas sin ganar, y aunque América era ampliamente favorito en la previa del compromiso, el estratega le hizo saber a sus jugadores que estaban ante una gran oportunidad de dar el golpe en la mesa. Con gol de Diego Chaves al 78’, los “Valcánicos” se llevaron el triunfo por 1-0 de la “Sucursal del Cielo”.

Bucaramanga único invicto

Con tres partidos ganados y cuatro empatados, el Atlético Bucaramanga de Pablo Peirano se ubica en la sexta casilla con 13 puntos obtenidos y es el único invicto del campeonato hasta el momento. Cabe destacar que los “Bucaros” aún tienen 3 partidos pendientes, algo que hace que jueguen menos que el resto hasta ahora, pero que no le quita mérito alguno a su invatibilidad en el torneo. Los santandereanos jugaron contra Millonarios (1-0), Llaneros (1-1), Cúcuta (1-1), Alianza (3-2), Tolima (0-0), Cali (1-1) y Pereira (1-2). De estos duelos, destaca la victoria en Bogotá contra Millonarios y el empate agónico ante el Deportivo Cali en Palmaseca. Un equipo que se hace fuerte de local y también de visita. Aún le falta por enfrentar a equipos del top 8 como Nacional, Medellín o América. El último partido se lo ganaron al Deportivo Pereira en el estadio Deportivo Cali y sin Pablo Peirano desde la raya. El director técnico uruguayo fue expulsado contra el Deportivo Cali por invadir la cancha y, según Dimayor, por tratar mal al juez del compromiso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Nacional y DIM dentro de los 8

Con la caída de América, los “Diablos Rojos” no perdieron la punta del campeonato pero si acerca a sus contrincantes para pelearle el liderato. Así quedó la tabla de posiciones: 1. América de Cali (20 puntos) 2. Millonarios (16 puntos) 3. Tolima (16 puntos) 4. Nacional (15 puntos) 5. DIM (15 puntos) 6. Bucaramanga (13 puntos) 7. Santa Fe (13 puntos) 8. Cali (12 puntos) 9. Llaneros (11 puntos) 10. Inter de Bogotá (11 puntos) 11. Águilas (10 puntos) 12. Once Caldas (9 puntos) 13. Cúcuta (9 puntos) 14. Fortaleza (8 puntos) 15. Chicó (8 puntos) 16. Jaguares (7 puntos) 17. Pereira (6 puntos) 18. Pasto (6 puntos) 19. Alianza (5 puntos) 20. Junior (3 puntos) Lea también: La Jamesmanía llena El Campín: boletería agotada para recibir a Nacional, ¿juega James? Bloque de preguntas y respuestas: