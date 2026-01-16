“Estás hablando mucho, cagón de m...”: el insulto de Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega

Teófilo Gutiérrez volvió a ser protagonista con la camiseta de Junior de Barranquilla, fiel a un libreto que lo ha acompañado durante toda su carrera: determinante, polémico y siempre en el centro de la escena. En el duelo de la Superliga frente a Independiente Santa Fe, el delantero fue clave para rescatar un empate gracias a un golazo en el segundo tiempo, pero también terminó expulsado tras una simulación en el área y envuelto en la controversia por un fuerte insulto dirigido a Hugo Rodallega.

Teo ingresó al terreno de juego al minuto 54, reemplazando a Yimmi Chará, y casi de inmediato dejó claro que su entrada no sería silenciosa. En sus primeros segundos en cancha, protagonizó un cruce verbal con el capitán de Santa Fe que quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente se viralizó. El atacante rojiblanco lanzó una frase directa y agresiva hacia Rodallega: “Estás hablando mucho, cagón de m...”. El momento exacto quedó expuesto ante millones de espectadores y encendió la polémica en redes sociales, donde el debate se dividió entre quienes justifican el carácter provocador de Teófilo como parte de su juego y quienes cuestionan el límite de ese temperamento dentro del campo.

Lo llamativo del episodio fue la reacción —o la ausencia de ella— por parte de Hugo Rodallega. El delantero cardenal siguió su camino sin responder al insulto, manteniendo la calma y el temple que lo han caracterizado en los últimos años, incluso en partidos de alta tensión. Su actitud contrastó con la de Teófilo y evitó que el cruce escalara a mayores consecuencias disciplinarias en ese instante. Más allá del episodio verbal, Teófilo fue decisivo en lo futbolístico. Marcó un gol de gran factura que permitió a Junior mantenerse con vida en la serie, aunque su noche terminó de manera abrupta: sobre el final del compromiso fue expulsado por doble tarjeta amarilla, cerrando una actuación tan influyente como controversial.