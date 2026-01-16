“Estás hablando mucho, cagón de m...”: el insulto de Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega

Teófilo Gutiérrez volvió a ser protagonista con la camiseta de Junior de Barranquilla, fiel a un libreto que lo ha acompañado durante toda su carrera: determinante, polémico y siempre en el centro de la escena. En el duelo de la Superliga frente a Independiente Santa Fe, el delantero fue clave para rescatar un empate gracias a un golazo en el segundo tiempo, pero también terminó expulsado tras una simulación en el área y envuelto en la controversia por un fuerte insulto dirigido a Hugo Rodallega.
