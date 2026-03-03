¿Pensando en cambiar de celular o computador? La escasez mundial de chips podría golpear su bolsillo

La escasez mundial de chips de memoria, detonada por el auge incesante de la inteligencia artificial (IA), está generando un remezón sin precedentes en la industria global de la electrónica de consumo y reconfigurando el mapa de poder tecnológico.
De acuerdo con un reciente informe de la firma de análisis International Data Corporation (IDC), el mercado no enfrenta una simple restricción coyuntural de inventarios, sino un verdadero “shock tipo tsunami” originado en la cadena de suministro de memoria.
Sus efectos ya se sienten con fuerza en la producción, los costos y el valor final de los teléfonos inteligentes.
