Septiembre fue el mes más pacífico de Medellín en 50 años

Cleider Velasco, Ómar Alexis Ayala, Michelle Vanessa Torres, Esteban Ramírez, Jhon Kevin Murillo, David Mesa y Jhon Aris Castro fueron las siete personas asesinadas en todo septiembre en Medellín, el mes menos violento en 50 años. Esta cifra histórica se produce a un mes de disuelta la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí.
Desde 1979, cuando comenzaron los registros oficiales de homicidios mes a mes, la capital antioqueña nunca había registrado un periodo con menos de diez casos. La cifra más baja hasta ahora se dio en junio de 2024, cuando se contabilizaron 18 muertes violentas, un hito noticioso al ser la primera vez que la ciudad bajaba de la barrera de las 20 víctimas en un mes.