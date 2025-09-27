Video | Luis Suárez le da una nueva victoria al Sporting: ya van cinco goles en siete partidos

El fútbol portugués se rinde a los pies de Luis Javier Suárez, delantero samario que sigue encendido con la camiseta del Sporting de Lisboa. Una vez más, su nombre quedó grabado en el marcador, al ser el autor del tanto que le dio la victoria a su equipo en su visita al Estoril, en el estadio Antonio Coimbra da Mota.
El gol llegó temprano, al minuto 12, en una jugada de esas que definen a los grandes delanteros: tras una asistencia del uruguayo Maximiliano Araújo, Suárez no dudó y remató de zurda, sin parar la pelota, para clavarla en la red. Un gesto de clase y contundencia que bastó para sellar el 0-1 definitivo y darle al Sporting tres puntos vitales.