Video | Muchachas abrieron un sobre del álbum del Mundial y les salieron Messi y Cristiano juntos: así fue su reacción

La probabilidad matemática de encontrar en un mismo sobre de láminas a los dos máximos referentes del fútbol mundial de las últimas décadas es, por definición, muy poca. Y es que la fiebre por la cita mundialista sigue creciendo. Le puede interesar: Video | Pasión y creatividad: niño creó a mano su propio álbum del Mundial 2026; Panini le respondió Sin embargo, para dos jóvenes, al parecer oriundas de la ciudad de Medellín, las estadísticas se doblegaron frente a la cámara de un celular mientras rompían cualquier mito sobre las famosas láminas del Mundial. El video, que se ha vuelto viral en TikTok durante los últimos días, registró el momento en que la suerte les entregó, en menos de sesenta segundos, a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo sobre para el álbum del Mundial 2026. Lo curioso es que aseguraron no tener un álbum.

Las niñas mostrando que les salió Messi y Cristiano en un mismo sobre. FOTO: Captura de video de redes sociales @fab_guerrero12

“Manifestando, manifestando”: la emoción de abrir un sobre del Mundial

La secuencia del video inició con las dos chicas sentadas en lo que parece ser el interior de un centro comercial. “Bueno, compramos un sobrecito y vamos a ver qué nos sale”, anunció la joven rubia mientras sostiene el empaque oficial de la Fifa World Cup 2026. Su amiga, de cabello pelirrojo, añadió una frase que terminaría siendo premonitoria de lo que sucedería unos segundos después mientras se grababan abriendo el sobre: “Vamos a ver qué nos sale... manifestando, manifestando”. A pesar de que ambas confesaron entre risas que “ni siquiera tenemos álbum”, la curiosidad por el contenido del sobre las llevó a realizar un unboxing improvisado. “Solo queremos saber cómo qué se siente”, explicaron antes de revelar el contenido que sorprendería en redes.

El estallido de la euforia: un fenómeno estadístico

Tras pasar las primeras láminas de jugadores cuya identidad no lograron reconocer, el primer impacto llegó con la imagen del 10 y capitán argentino. “¡AY MARICA! ¡MESSI! ¡MESSI! ¡MESSI!”, gritó la joven pelirroja, mientras su amiga, incrédula, preguntaba: “¿Ese es Messi? ¡MESSI! ¡AAAAAAHHH!”. Sin tiempo para procesar el hallazgo de una de las estampas más buscadas del coleccionable, continuaron revisando el mazo de 7 láminas que trae un sobre. Tras un par de stickers adicionales, apareció también el rostro del astro portugués. “¡GONORREA! ¡CRISTIANO! ¡AY! ¡AAAAHHH!”, exclamaron las dos, utilizando diferentes expresiones debido a la emoción que ambas chicas tenían al ver las dos láminas que les salieron en el mismo sobre.