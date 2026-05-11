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“Inventan cosas por likes”: James desmintió que piense retirarse tras el Mundial y dijo cuándo se unirá a Colombia

James Rodríguez volvió a ser figura dentro y fuera de la cancha. El capitán colombiano brilló con dos asistencias, desmintió los rumores sobre un posible retiro tras el Mundial y confirmó la fecha en la que se unirá a la Selección Colombia.

  • James Rodríguez fue la figura del partido entre Minnesota y Austin en la MLS. FOTO MINNESOTA UNITED
    James Rodríguez fue la figura del partido entre Minnesota y Austin en la MLS. FOTO MINNESOTA UNITED
hace 4 horas
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James Rodríguez volvió a ser protagonista y no solo por su rendimiento dentro de la cancha. El capitán de la Selección Colombia brilló con dos asistencias en pocos minutos y, tras el partido, aprovechó para responder a las dudas que han rodeado su presente físico y su futuro profesional.

El colombiano ingresó en el segundo tiempo y apenas necesitó cuatro minutos para empezar a marcar diferencia. En cerca de media hora disputada participó directamente en dos goles y dejó claro que sigue siendo determinante.

“Para todas estas cosas entreno yo, me entreno bien y siempre doy día a día todo lo que tengo”, aseguró el volante, dejando un mensaje directo a quienes cuestionan su condición física.

James explicó que, independientemente de los minutos que tenga en cancha, siempre debe estar preparado para responder. “Así te den 20, 30 o 40 minutos, tienes que estar listo para ayudar”, afirmó.

James confirmó cuándo se unirá a la Selección Colombia

Uno de los temas que más expectativa generaba era la fecha en la que se integrará a la concentración de la Selección Colombia antes del Mundial. El mediocampista fue claro y confirmó que llegará el próximo 17 de mayo.

“Ya para la próxima semana estaría con ellos”, señaló.

Además, reconoció que a sus 34 años entiende que debe cuidar más su físico para competir al máximo nivel. “Tengo cierta edad y tengo que pensar en todo lo que viene. Creo que va a ser bueno”, comentó.

El capitán colombiano insistió en que mantiene una preparación constante para responder cuando el equipo lo necesite. “Día a día entreno bien y cuido el cuerpo de muy buena manera”, añadió.

James desmintió rumores sobre su retiro

Otro de los temas que abordó fue el rumor sobre un posible retiro tras el Mundial, información que en los últimos días tomó fuerza en redes sociales y medios colombianos.

James negó rotundamente esa posibilidad y aseguró que nunca ha pensado en dejar el fútbol en el corto plazo.

“No sé quién dijo eso. Creo que fue en Colombia por ganar views, likes y vistas”, expresó con molestia.

El volante fue contundente al afirmar que únicamente él decidirá cuándo ponerle fin a su carrera. “El único que va a saber hasta dónde quiere jugar soy yo”, afirmó.

Incluso, dejó claro que todavía se siente con varios años más en la élite. “Creo que ahora me quedan un par de años más”, sentenció.

Finalmente, James lamentó la difusión de rumores falsos alrededor de su carrera y aseguró que este tipo de información termina afectando tanto a él como a los aficionados.

“Todas esas cosas le hacen mal al país y a la gente porque se creen cosas que no son. Y a mí también, porque yo nunca he dicho eso”, concluyó.

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