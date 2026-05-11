Así es la biblioteca que pone al descubierto 3,5 millones de páginas del caso Epstein

Una organización para la transparencia en Estados Unidos instaló una biblioteca temporal en la que están expuestas alrededor de 3,5 millones de páginas impresas de los archivos sobre el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
La biblioteca, instalada en Nueva York, lleva el nombre de ”Sala de lectura conmemorativa Donald J. Trump y Jeffrey Epstein” y reúne todos los documentos publicados por tribunales en 3.437 volúmenes.
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“La verdad es difícil de negar cuando está impresa y encuadernada para ser consultada”, se lee en la exposición realizada por el Institute for Primary Facts, una oenegé basada en Washington.