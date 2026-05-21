Video | ¿Qué hizo? Esta es la acción de la jueza de línea Leslie Vásquez para el tercer gol del DIM ante Cusco

El duelo entre Cusco y el Independiente Medellín por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó no solo con mucha emoción por los tres goles en el tiempo de reposición, sino por la acción del último gol del Poderoso, en el que la juez de línea fue determinante.
La terna chilena tuvo el reto del partido en la última acción de juego, cuando Francisco Chaverra corrió hasta el tiro de esquina para evitar la salida de la pelota, hasta allí y muy atenta llegó la juez de línea Leslie Vásquez y habilitó al jugador para que siguiera con la acción de juego.