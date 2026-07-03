¡Colombia, a octavos! Golazo de Arias puso a la Selección a ‘ghanar’ 1-0 en Kansas

La ilusión volvió a teñir de amarillo las calles de Kansas City mucho antes del pitazo inicial. Desde primeras horas del día, miles de camisetas colombianas se mezclaban entre cánticos, banderas y sonrisas de quienes soñaban con seguir escribiendo una página más en la historia mundialista de la Selección. Y cuando llegó la hora de la verdad, ese sueño encontró un escenario perfecto: 69.045 espectadores colmaron las tribunas, de los cuales cerca de 65.000 eran colombianos que convirtieron el estadio en una auténtica sucursal cafetera.

El escenario, con una estructura que recuerda a La Bombonera por sus tribunas elevadas y pegadas al terreno de juego, hizo que cada grito retumbara con una intensidad especial. Nunca antes en este Mundial el aliento colombiano se había sentido tan cerca de los futbolistas. Desde el himno nacional quedó claro que la Selección no jugaría sola.

Pero el fútbol se encargó de recordar rápidamente que los partidos decisivos nunca son sencillos. Apenas transcurrían segundos cuando Ghana lanzó el primer aviso con un remate que obligó a Colombia a entrar en alerta. Era el anuncio de una batalla mucho más cerrada de lo que muchos imaginaban.

Entonces apareció la gente. “¡Vamos, vamos Colombia!”, bajó con fuerza desde las tribunas, como una sola voz empujando a un equipo que necesitaba encontrar tranquilidad. Sin embargo, la primera noticia importante fue dolorosa. Apenas al minuto cinco, Jhon Córdoba sintió un tirón muscular. Se dejó caer sobre el césped mientras levantaba la mirada al cielo entre lágrimas, como preguntándose por qué la mala fortuna aparecía justo en el momento más importante. Su Mundial parecía terminar de la forma más cruel. Entró Luis Suárez.

Y el fútbol, muchas veces caprichoso, volvió a demostrar que el destino escribe historias inesperadas. Fue precisamente Suárez quien desbordó por la banda y lanzó un centro preciso para que Jhon Arias apareciera dentro del área. El extremo definió con categoría y al minuto 14 desató la locura amarilla en Kansas City. El 1-0 no solo acercaba a Colombia a los octavos de final; también confirmaba el extraordinario Mundial que está firmando Arias, convertido en uno de los hombres más determinantes del equipo de Néstor Lorenzo.

Después del gol llegó la pausa de rehidratación. Mientras el calor castigaba, los jugadores colombianos formaron un círculo. Hubo un abrazo colectivo, una oración y luego las instrucciones del entrenador. Una imagen que reflejaba la unión que ha caracterizado a este grupo desde el inicio del torneo.

Colombia intentó administrar la ventaja con largas posesiones de balón, aunque por algunos minutos perdió claridad. James Rodríguez empezó a equivocarse más de lo habitual, entregó balones comprometidos y Ghana encontró espacios para acercarse al área colombiana. No fueron acciones realmente claras, pero sí suficientes para sembrar cierta preocupación.

Con el paso de los minutos, el capitán volvió a conectarse con el partido y la Selección recuperó el control. Luis Díaz, siempre inquieto, tuvo una salida rápida que terminó con un remate desviado por la ansiedad de definir cuanto antes. Más tarde, Luis Suárez ganó por arriba, pero su cabezazo también se marchó sin dirección.

La oportunidad más clara antes del descanso estuvo en la cabeza —o mejor, en el hombro— de Johan Mojica. Daniel Muñoz envió un centro perfecto, Mojica conectó casi sobre la línea del área chica y cuando todo el estadio cantaba el segundo gol apareció una espectacular reacción del arquero ghanés para mantener con vida a su selección.

El descanso llegó con una sensación conocida para Colombia durante este Mundial: superioridad en el juego, ventaja en el marcador, pero una diferencia demasiado corta para la cantidad de ocasiones creadas.

Para el segundo tiempo, Lorenzo movió el tablero. Richard Ríos ingresó por James Rodríguez. Jhon Arias pasó a ocupar la función de conductor, mientras Ríos reforzó un mediocampo integrado junto a Gustavo Puerta y Jefferson Lerma, buscando más equilibrio y despliegue físico.

Paradójicamente, el primer susto de la segunda mitad fue para Colombia. Ghana desbordó con peligro, aunque ningún atacante alcanzó a conectar el centro. Fue un aviso suficiente para despertar nuevamente a la Tricolor.

En un tiro de esquina apareció Gustavo Puerta con un potente remate, pero otra vez el arquero africano respondió de manera brillante.

Las tribunas entendieron el mensaje y redoblaron su apoyo. Entonces llegó el momento que hizo explotar el estadio... por unos segundos. Luis Díaz marcó el segundo gol de la noche y desató una celebración monumental. Sin embargo, la alegría volvió a convertirse en frustración cuando el asistente levantó la bandera. Fuera de lugar. Era el tercer gol que le anulaban a “Lucho” durante este Mundial.

El guajiro no bajó los brazos. Instantes después volvió a quedar frente al arquero, que nuevamente evitó el gol. Desde las tribunas solo se escuchaba un nombre. “¡Lucho, Lucho, Lucho!” Mientras tanto, otro cántico empezaba a hacerse costumbre durante este campeonato. “¡Quintero, Quintero!”

El público pedía el ingreso del talentoso volante y esta vez Lorenzo atendió el clamor popular. El estadio aplaudió la salida de Jhon Arias, uno de los mejores del partido, para darle la bienvenida a Juan Fernando Quintero. Y el creativo respondió casi de inmediato. En uno de sus primeros tiros de esquina encontró la cabeza de Dávinson Sánchez, cuyo remate parecía tener destino de gol, pero nuevamente apareció el arquero ghanés, salvando prácticamente sobre la línea.

Poco después fue el propio Quintero quien levantó a todo el estadio de sus asientos con un disparo de media distancia que rozó el travesaño. No terminó en gol, pero bastó para volver a encender una tribuna que nunca dejó de creer.

Los últimos minutos transcurrieron con más nervios que tranquilidad. Colombia seguía desperdiciando oportunidades para liquidar el compromiso y Ghana mantenía viva una esperanza que nunca terminó de concretarse.