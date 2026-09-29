Vozinha y el precio de la fama tras el Mundial: “Elegiría la vida que tenía antes, he perdido mi paz”

El precio de la fama le puede estar pasando factura a Vozinha, el arquero de Cabo Verde que después de brillar en el Mundial de Norteamérica-2026 extraña la tranquilidad que tenía antes.

Josimar José Évora Dias, de 40 años y conocido futbolísticamente como Vozinha, admite que disfruta el cariño que recibe, aunque confiesa que en ocasiones quisiera volver a tener la tranquilidad y el anonimato que disfrutaba previo a la Copa del Mundo.

“Elegiría la vida que tenía antes”, reconoció el guardameta en una charla con The Observer, en la que contó cómo la fama modificó su día a día.

Vozinha se hizo conocido mundialmente durante la participación de Cabo Verde en el Mundial. En la fase de grupos fue protagonista del empate 0-0 ante España y posteriormente volvió a destacarse frente a Argentina, en los dieciseisavos de final, partido que el conjunto sudamericano ganó 3-2 en la prórroga.

En ese encuentro, el arquero realizó siete atajadas clave y terminó como uno de los nombres destacados del torneo.

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Su actuación también tuvo consecuencias fuera de la cancha. Después del Mundial, Colo Colo, uno de los clubes más importantes de Chile, decidió ficharlo, y su llegada al fútbol chileno estuvo acompañada por una recepción marcada por el entusiasmo de los aficionados.

Pero el salto deportivo vino acompañado de otro cambio: la exposición pública.