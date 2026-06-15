¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que frustró a España y se volvió viral?

El capitán de Cabo Verde, elegido como la figura del empate 0-0 ante España, pasó de ser un veterano sin equipo para la próxima temporada a una de las grandes historias del Mundial. En cuestión de horas, multiplicó sus seguidores en redes sociales y puso a soñar a todo un país.
Una de las grandes sorpresas que ha dejado el Mundial de 2026 tuvo nombre propio, Josimar José Évora Dias. Aunque casi nadie lo conocía fuera de Cabo Verde antes del torneo, el mundo del fútbol ahora habla de él por su apodo, Vozinha, el arquero de 40 años que sostuvo el empate sin goles frente a España y dió una de las actuaciones más memorables en el arranque de la Copa del Mundo.
La selección española llegó al estadio de Atlanta como una de las favoritas al título, pero se encontró con un guardameta que convirtió su arco en una fortaleza. Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Aymeric Laporte probaron suerte una y otra vez, pero terminaron frustrados ante las siete atajadas del veterano portero caboverdiano, elegido como el mejor jugador del partido.
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