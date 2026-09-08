Vozinha y tres arqueros españoles, entre los nominados a mejor arquero del mundo

Con 40 años de edad, Jossimar “Vozinha” Diaz sorprendió al mundo siendo una de las mayores figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica. Lo más destacable no solo fueron sus atajadas de primer nivel, sino su liderazgo en un equipo que llegó con nula experiencia al torneo como Cabo Verde, convirtiéndose así en el héroe de su país y el dueño de una historia que conmovió a todo el planeta. Hoy su gran premio es ser nominado al premio Lev Yashin, el que otorga France Football al mejor arquero del mundo.

Vozinha no es el único, pues nueve guardametas completan el top-10 definitivo del cual surgirá el ganador. Los 3 arqueros de la selección española campeona del mundo están ahí en el top. El guardameta titular en el cuadro ibérico y de presente en el Athletic Club de Bilbao, Unai Simón, solo recibió un gol en la Copa del Mundo. Por su parte, David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona) ganaron la liga local con sus clubes; en el caso de Raya, fue el Guante de Oro de la Premier League.

Matvey Safonov quizá sea un nombre poco familiar para muchos; lo cierto es que lleva más de un año asentado como arquero titular del bicampeón de Europa, Paris Saint-Germain. Sus fortalezas están bajo palos: un arquero con muchos reflejos y capacidad para incluirse en el circuito de juego de Luis Enrique. Con su selección, Rusia no tuvo participación en el Mundial porque los soviéticos no pueden participar en torneos de selecciones hasta previo aviso por situaciones ajenas al fútbol.

La final que jugó Emiliano “Dibu” Martínez contra España en Nueva York es para enmarcarla; sin embargo, la narrativa del fútbol va con el resultado y, al ser Argentina subcampeón, es poco probable que esas atajadas ocupen un lugar en la memoria colectiva. También fue el guardameta del Aston Villa que ganó la UEFA Europa League como uno de sus líderes dentro del campo. Hace un par de semanas llegó al Chelsea para ser parte de la reconstrucción “Blue” bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Suiza eliminó a Colombia en Vancouver, Canadá, en los octavos de final del Mundial; esto no hubiera sido posible sin la presencia de Gregor Kobel, guardameta que atajó un penal en la tanda definitiva a “Cucho” Hernández y realizó múltiples tapadas de nivel durante todo el torneo. Al no triunfar con el Borussia Dortmund en la temporada, es su Copa del Mundo la que lo catapulta a estar entre los 10 mejores guardametas de la temporada.

Thibaut Courtois, arquero de Bélgica y Real Madrid, es para muchos el mejor portero del mundo y ya hasta discuten si ingresa en la pelea de ser el mejor de la historia. “La Jirafa” fue fundamental para que Bélgica alcanzara los cuartos de final del Mundial ante España, partido donde Thibaut se lesionó con el juego 1-1 y tuvo que ser sustituido. Tiene pocos argumentos para llevarse el trofeo, ya que no pudo conseguir títulos colectivos con el Real Madrid ni su selección en la 2025/26.

Especialista en los tiros penales; así se puede definir a Yassine Bono. El guardavallas de la selección de Marruecos y el Al-Hilal de Arabia Saudita dejó ver todo su repertorio psicológico y técnico en la tanda de penaltis que disputaron los africanos ante Países Bajos por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Su nivel sigue siendo el de un arquero de élite, así como cuando estuvo en Sevilla.

Por último, Édouard Mendy, portero senegalés de irregular Mundial pero buena Copa de África a inicio de año, está entre los convocados. Presente en el fútbol de Arabia Saudita, es el guardameta de los 10 nominados que menos posibilidades tiene, pues su temporada fue muy discreta, incluso con Senegal.