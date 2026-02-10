Una lesión crónica pone en duda a un referente de la Selección Colombia para el Mundial

La presencia de Yerry Mina en la Selección Colombia siempre ha sido sinónimo de jerarquía y liderazgo. Aunque en los últimos partidos no ha sido titular indiscutido bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el defensor sigue siendo un referente del combinado nacional y un nombre fijo en las convocatorias. No obstante, una revelación desde Italia ha encendido las alarmas y pone en duda su participación en el Mundial.



El reporte médico desde Italia: ¿Qué tiene Yerry Mina en la rodilla?

Fabio Pisacane, director técnico del Cagliari, se refirió recientemente al estado físico del zaguero colombiano y confirmó que Mina arrastra una lesión crónica en la rodilla, la cual requiere un manejo médico constante para poder competir. “Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado”, explicó el entrenador ante la prensa. Las declaraciones generan especial preocupación si se tiene en cuenta que Yerry Mina es el capitán del Cagliari y una pieza clave en la estructura defensiva del equipo italiano. A pesar de sus limitaciones físicas, el cuerpo técnico ha decidido administrarlo cuidadosamente para mantenerlo disponible. “El objetivo es priorizar siempre al hombre por encima del jugador, por encima de todo lo demás”, añadió Pisacane, dejando claro que la salud del futbolista está por encima de cualquier exigencia deportiva.

En la presente temporada, Mina ha disputado 16 partidos con el Cagliari: 15 en la Serie A y uno más en la Coppa Italia, cifras que reflejan su importancia dentro del plantel, pero también el esfuerzo físico que ha debido realizar pese a sus molestias.

El dilema de Néstor Lorenzo: ¿Experiencia o plenitud física?

El extenso historial de lesiones del defensor aumenta la inquietud alrededor de su estado actual. Para Néstor Lorenzo, la situación representa un dilema: convocarlo bajo un estricto control médico para aprovechar su experiencia o correr el riesgo de perderlo por lesión y ocupar un cupo que podría ser utilizado por otro defensor en plenitud de condiciones físicas. A medida que se acerca el Mundial, el estado de la rodilla de Yerry Mina será un factor determinante tanto para su continuidad en el Cagliari como para su futuro con la Selección Colombia.



