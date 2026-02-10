Gobierno Petro pide bajar precios de la energía por altos niveles de embalses en Colombia

El Gobierno Petro lanzó un llamado directo a los generadores de energía para que reduzcan los precios de la electricidad y protejan a los usuarios, en un contexto marcado por altos niveles de embalses y condiciones hidrológicas favorables en el país.
La solicitud fue hecha por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, a través de la Circular 40008 del 10 de febrero de 2026, dirigida a los agentes del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica, especialmente a las generadoras hídricas y a aquellas con tecnologías de bajos costos de operación.