Disputa por el uso del nombre WOM pone en jaque al operador en Colombia: la SIC le ordena dejar de llamarse así

Partners Telecom Colombia S.A.S. (PTC), controlada de manera simplificada por Sur Holdings, se encuentra en un lío legal internacional con WOM Chile. La razón es que a esta empresa de telefonía colombiana se le venció la licencia el 21 de julio de 2025 para continuar usando la marca WOM.

Por tal motivo, la matriz chilena inició acciones legales para que los inversionistas de Estados Unidos y Reino Unido dejen de usar su marca y logo en Colombia. Este recurso llegó a manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que como autoridad administrativa ordenó a través del Auto 7289 el cumplimiento inmediato del cese del uso del nombre por parte de WOM Colombia.

Lea también: WOM Chile acusa a su homónima colombiana de usar la marca de forma indebida

La decisión incluye el retiro de su publicidad, imagen corporativa, canales digitales (redes sociales y página web), establecimientos físicos, la obligación de informar públicamente que PTC no está autorizada para utilizar la marca desde la terminación del contrato, así como la destrucción de cualquier material o documento que contenga la marca WOM.

Desde la matriz chilena sostuvieron que, una vez finalizado el contrato, el uso de la marca continuaba sin autorización y constituía un uso indebido de WOM, por lo que llevaron el recurso ante la autoridad colombiana para solicitar el cese y su cumplimiento expedito.