Los papás de hoy “están dañando el fútbol formativo en Antioquia”, dice Yulián Mejía, exfutbolista paisa

Cuando recuerda lo que vivió en el fútbol se emociona. En una oficina de este diario, Yulián Mejía sonrió cuando le mostraron la foto de su debut con Envigado: “eso fue en febrero de 2011”, dijo apenas vio la imagen. Después apareció una toma de un gol que le marcó a Libertad de Paraguay en abril de 2015 jugando para Atlético Nacional en Copa Libertadores y manifestó “ese día hice un golazo”. Habla con algo de nostalgia de su época como jugador. Hace cinco años no dejó el fútbol, sino que este lo dejó: sufrió, en una jugada “normal” una ruptura de ligamento cruzado anterior de la que no se pudo recuperar. Desde noviembre de 2020 no juega fútbol. Ahora, retirado, Mejía forma niños en su escuela en el barrio El Salvador. Contó su historia en Línea de Gol de El Colombiano.

¿Qué hace hoy Yulián Mejía?

“Yo quedé lesionado en 2020 en Unión Española de Chile. Fui operado allá. Tuve complicaciones en la cirugía y la recuperación. No pude volver a competir en el alto rendimiento. Monté mi escuela de fútbol hace cinco años. Queremos encaminarla como una de las más grandes del departamento. Queremos hacer las cosas bien y darles las herramientas a los niños para luchar por un puestp en el fútbol profesional que vean que son competentes para el fútbol. Se llevaron tres niños para Nacional”.

¿Dónde queda la escuela?

“Yo soy del barrio Salvador de la Comuna 9. Se dio la idea de ponerlo en ese sector porque yo nací allá, me crié allá, todo el mundo me conoce desde niño. Trato de ayudar a las personas de la comuna. Trato de hacer un trabajo íntegro para que los niños se formen de la mejor manera”.

¿Cómo empezó en el fútbol y qué diferencias nota entre ese momento y ahora?

“Desde que monté la escuela he dicho que los entrenamientos que teníamos hace 20 años no eran tan sistematizados como los de ahora. Nosotros, en este momento, estamos más capacitados y les podemos brindar la experiencia que tenemos para que sean mejores futbolistas. Yo empecé en el barrio en una escuela que se llamaba El Salvador. Entrenábamos fútbol en una cancha de micro. Me divertía mucho. Ahí di mis primeros pasos. Jugué los torneos del Sena: hice un gol y lo celebré como Léider Preciado en 1998. Después pasé a Loreto, luego a Campo Amor, luego a Arcos Zaragoza, un club que siempre ha sido organizador. Después pasé a Ferro. Ellos apuestan por jóvenes. Luego me mandan a la B en 2010 al Depor de Agua Blanca y después regresé al Envigado en 2011”

¿Siempre jugó de volante?

“Sí, siempre jugué en esa posición. Me tuve que ir para Cali porque me presenté a Envigado y no me dejaron, en Nacional tampoco, en el DIM tampoco. Fue difícil, pero sabía que tenía habilidad para jugar fútbol profesional. En mi familia siempre me insistieron y gracias a Dios el profe Carlos Zuluaga me llevó al Depor y después en diciembre de 2010 don Alberto Huratdo, dueño de Ferro, me dijo que había arreglado con Envigado para presentarme en el equipo profesional”.

¿Estaba el profe Pedro Sarmiento?

“Sí señor. Él me ayudó mucho en ese primer proceso y que en paz descanse”.

¿Cuáles son los vacíos que ahora encuentra en el fútbol formativo?

“Los papás, hoy en día, están dañando el fútbol formativo. No dejan que los procesos avancen. Cada uno cree que tienen a Messi, Neymar, Cristiano en la casa. Son niños que les falta mucho aún por mejorar. Creo que por ahí parte el tema. Los papás deberíamos dejar que los niños se divirtieran. En mi caso pasó. Uno sentía la libertad de jugar sin que el papá esté diciéndole algo al niño como pasa ahora, que ellos le ponen tarea. Además, los jugadores paisas nos hemos acostumbrado al juego bonito, peor no tan atlético: creo que deberíamos hacer una buena preparación de base para preparar mejor físicamente a los niños”.

¿Cómo impacta el fútbol formativo la presencia de agentes?

“Yo creo que cuando uno tiene un empresario a los 12 años hace que la mentalidad de un adolescente no tenga la capacidad de asimilar eso. No todos tienen la mente o el carácter para saber que están viviendo algo bueno, algo que les de recompensas, pero saben cómo manejar ciertas cosas porque aunque son promesas, deben mejorar”.

¿Es verdad que cobran para jugar?

“De ese tema no puedo decir nada con certeza. En mi caso, por ejemplo, lo mío fue esfuerzo. A mí me tocó irme muchas veces desde El Salvador hasta la unidad deportiva de Belén. En caso de que me hubiera tocado pagar, no estaría acá. Sin embargo, pienso que si eso pasa es muy complejo porque hay mucha gente que no puede pagar y se podrían ver opacados por este tipo de situaciones a pesar de ser muy talentosos”.

¿Por qué se fue de Nacional?

“Yo estoy agradecido con el Medellín. Me encariñé en su momento con el club, pero siempre fui simpatizante de Nacional. Ahí me fue bien. El profe Osorio me brindó mucha confianza. Él me llevó. Desde el primer día me llenó de confianza. Recuerdo que el día que perdimos con Cali en semifinal, el profe decidió irse por cosas personales. Me dijo que estuviera tranquilo, pero Reinaldo Rueda no me dejó ir a Arabia, pero tampoco me tuvo en cuenta. Después me llamaron de Millonarios, que el profe Rubén Isral me quería en su proceso y en vista de que no tenía minutos en Nacional, acepté”.

¿Usted se siente satisfecho con lo que le dio el fútbol?

“Creo que me faltó creérmela más. Ser más fuerte mentalmente ante muchas circunstancias y tener más ambición en el ámbito deportivo. Cuando me lamaron a los microciclos de Pékerman y recuerdo que el preparador físico me dijo que desde el minuto 70 no sportaba el partido con la misma intensidad y pensé que estaba loco porque yo era una figura. Él me dijo que consiguiera un preparador físico personalizado tenía mayor habilidad. Lo hice en Perú, pero pude hacer el trabajo invisible más seguido. Creo que pude haber llegado más lejos o hubiera jugado más, pero estoy agradecido con Dios hasta donde pude jugar: lo disfruté al máximo y di lo mejor”.

¿El club chileno respondió cuando se lesionó?

“Fue complicado ese momento. Unión Española era el cuarto más grande del país. Todo estábamos felices. Eso fue el 26 de noviembre del 2020 en una jugada solo y me rompí el ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Cuando llegué a Colombia ellos me querían renovar en circunstancias diferentes. Eso cambiaba la estabilidad de mi familia. Acá nos dimos cuenta de que e injerto quedó muy corto y la cicatrización fue queloide y nos dimos cuenta tarde. Perdimos un tiempo. Nos la pasamos ocho mese o un año. Me hicieron 4 cirugías en 2 años. Con la última me quedé hospitalizado para que no se me pegara. Me lesioné a los 30 y me dieron el alta médica cuando me acercaba a los 33”.

¿Sigue jugando?

“A uno no se le olvida pasar la pelota. Sin embargo, tengo condromalacia, la rodilla está muy desgastada y así me guste o apasione mucho, sufro jugando. La rodilla no está para el alto rendimiento, pero lo haremos hasta que nos demos salud”.

¿Cómo tomó la decisión del retiro futbolístico?

“El hecho de que la lesión se alargara me sirvió para darme cuenta de que lo más probable era que no volviera a jugar. Hace dos años me probé en Equidad. Me sentí bien de la rodilla, pero no me dieron la oportunidad. En Chicó estuve en diciembre de 2025. Me dijeron que sí. Me ilusioné. Sin embargo, la rodilla está en un desgaste maluco y el alto rendimiento es muy físico, muy atlético. La rodilla no está para asumir esos trotes en este momento. Hice una resonancia y resultó que no estoy apto para el fútbol profesional”.

¿El dolor le afecta la vida cotidiana?

“Aún no. Espero que se demore mucho. La condromalacia es algo que desgasta la articulación, el cartílago. Sin embargo, cuando juego, hay un roce del cartílago y el hueso siento dolor, pero hay mucha goma”.

¿Cómo ve la posición de “10” en el fútbol moderno?

“Un jugador que juegue bien no debería desaparecer. Es importante que los jugadores deben tomar consciencia de que deben prepararse mejor físicamente. Si lo hacemos, no va a desaparecer. El talento debe marcar diferencia por encima de lo físico. Si se preparan mejor, tendrán más posibilidades para jugar. Nosotros tenemos el plus de ser más pensadores que los otros jugadores. Hay que entender que también se debe regresar”.

¿Rengifo debería tener chance en la Selección?

“Pienso que darle la oportunidad en este momento puede que le ayude, pero pienso que primero debería jugar eliminatorias. Si lo llevan al Mundial, los ritmos son diferentes. Creo que después lo pueden llevar a eliminatorias. Creo que si perfecciona lo físico, puede triunfar en Europa”.

¿Pondría a James como titular?

“Si yo fuera el técnico de la Selección hoy, no lo pondría porque viene sin ritmo de competencia. Es un jugador que cuando se pone la camiseta de la Selección marca diferencia. Es un jugador que ha aportado mucho. Ojalá llegue el ritmo de competencia y tome confianza. Él está entre los mejores jugadores de la historia de Colombia”.

¿Quién debe ser el “10” titular de la Selección Colombia?