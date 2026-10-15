Zinedine Zidane donará un reloj de colección por una buena causa; ¿de qué se trata?

Zinedine Zidane aumenta su leyenda por fuera de los terrenos de juego. El actual entrenador de la selección de Francia se sumó con un importante detalle con la Asociación Europea contra las Leucodistrofias (ELA), entidad de la cual hace parte desde el 2000. El ídolo del fútbol galo es un amante de los relojes, pues lleva más de 3 décadas coleccionando de distintas marcas y modelos, ahora, donará el primero de ellos.
Una pieza de colección para todos aquellos fanáticos del balompié, principalmente los seguidores del fútbol francés o del mismo “Zizou”. Desde su llegada como embajador a la ELA, Zidane siempre ha estado activo en esta clase de recaudaciones, en las cuales se busca el beneficio de las personas que padecen enfermedades raras y por medio de las cuales han podido investigar nuevas herramientas para tratar de mejor manera a las personas con las distintas clases de leucodistrofias.