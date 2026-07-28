En casi la mitad de los países donde se cerrarán embajadas hay déficit comercial

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, mantiene su línea de recorte del Estado. En una nueva decisión orientada a reducir el gasto público, anunció el cierre de 14 embajadas.
Los países que dejarán de contar con representación diplomática de Colombia son Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.
De las 14 embajadas que cerrará el nuevo presidente, Colombia registra un déficit comercial con seis de esos países. En conjunto, la balanza comercial con esas naciones fue de -US$2.132,4 millones. Hungría concentra el mayor déficit, al registrar la diferencia más amplia entre las exportaciones y las importaciones.