El insólito requisito que David Alonso aún no cumple para subir a MotoGP

El piloto colombiano David Alonso, quien hace unos días fue confirmado como nuevo corredor de MotoGP para 2027, tuvo un momento bastante curioso con el piloto de Ducati Francesco Bagnaia, quien le hizo una advertencia para su llegada a la máxima categoría del motociclismo mundial. Bagnaia estaba junto a un tablero de ajedrez y Alonso se acercó a saludarlo, de inmediato, el italiano le dijo a Alonso que moviera una de las fichas, a lo que el corredor colombo-español respondió que no sabía cómo jugar y el experimentado Bagnaia le dijo que tenía que saber si quería llegar a la Moto GP.

Alonso respondió con una sonrisa y su sinceridad causó gracia, pues dijo, de manera jocosa, “no, se me ha ido mi sueño ya, porque hay un requisito para subir a Moto GP y no lo cumplo”. David explicó: “me acabo de dar cuenta que necesito jugar ajedrez, entonces tengo que ir a aprender porque no sé, y ese es requisito para correr en el GP”. Lo cierto es que el colombiano sigue con su temporada 2026 en Moto2 y por ahora se alista para lo que será el próximo Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, que se disputará del 7 al 9 de agosto próximo. Entre los detalles que se han conocido del paso de Alonso, quien tiene 20 años de edad, a MotoGP en 2027, están que compartirá proyecto con el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo en 2021. Hay que recordar también que Alonso será el segundo colombiano en competir regularmente en MotoGP desde Yonny Hernández, quien disputó la categoría reina entre 2012 y 2018 defendiendo los colores de Ducati, Pramac, Aspar y Avintia Racing.

Una carrera de gran ascenso

En 2023 David Alonso sorprendió al mundo al convertirse en uno de los pilotos más destacados de Moto3, en su primer año logró cuatro victorias, ocho podios y el tercer lugar del podio general. Ya en el segundo año fue su explosión haciendo una temporada histórica proclamándose campeón mundial de la categoría en 2024. Pero no solo fue ser campeón, con cuatro fechas de anticipación, sino que el colombiano alcanzó 14 victorias de temporada (impuso récord) y se consolidó como uno de los talentos jóvenes del motociclismo internacional. De esta manera dio el salto a Moto2, en la que en su primera temporada logró actuaciones destacadas a pesar de ser un año de aprendizaje, sumar actuaciones destacadas con una victoria, cinco podios con el Aspar Team, terminando en la novena posición de la general con 153 unidades, con cinco podios y cuatro abandonos. Este año, en su segunda temporada, ya ajusta una victoria, logró también la pole position y es cuarto en la clasificación general con 116 puntos, a falta de completar la temporada que va hasta el 29 de noviembre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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