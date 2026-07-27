El insólito requisito que David Alonso aún no cumple para subir a MotoGP

El piloto colombiano David Alonso, quien hace unos días fue confirmado como nuevo corredor de MotoGP para 2027, tuvo un momento bastante curioso con el piloto de Ducati Francesco Bagnaia, quien le hizo una advertencia para su llegada a la máxima categoría del motociclismo mundial.
Bagnaia estaba junto a un tablero de ajedrez y Alonso se acercó a saludarlo, de inmediato, el italiano le dijo a Alonso que moviera una de las fichas, a lo que el corredor colombo-español respondió que no sabía cómo jugar y el experimentado Bagnaia le dijo que tenía que saber si quería llegar a la Moto GP.