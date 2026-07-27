De la Espriella anuncia al jurista Mauricio Gaona como embajador ante las Naciones Unidas

El abogado constitucionalista Mauricio Gaona será el próximo embajador de Colombia ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York, según confirmó a través de X el propio presidente electo Abelardo De la Espriella.
“Me honra anunciar a Mauricio Gaona como Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York”, dijo De la Espriella.
El nuevo mandatario presentó a Gaona como “jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional, ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, guiada siempre por el mérito, la ética y el servicio público”.
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El jefe de Estado siguiente adelantó las tareas que asumirá Gaona una vez llegue al cargo. Explicó que desde la ONU representará a Colombia “con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global”.
Añadió: "la transformación de Colombia también comienza con quienes la representan ante el mundo. En la Patria Milagro, los mejores talentos estarán al servicio de la Nación".