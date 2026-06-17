Jalen Brunson devolvió la gloria a Nueva York: conozca la historia del líder de los Knicks

De jugador de rol a estrella en la Gran Manzana. Así es la historia de Jalen Brunson (29 años), el guardia de los New York Knicks que lideró a la franquicia a su primer anillo NBA desde 1973. Corría el año 1999 cuando la ciudad de los rascacielos vio a sus queridos Knickerbockers por última vez (hasta este año) en las finales de la NBA. En la última temporada del siglo XXI, los neoyorquinos cayeron ante San Antonio Spurs y el base suplente de ese roster era nada más y nada menos que Rick Brunson, padre de Jalen. Pasaron los años y en 2016 empezó a sonar con fuerza el nombre de un talentoso jugador de la Universidad de Villanova, Jalen Brunson. En 2018 llegó a los Dallas Mavericks de la NBA, en donde se mantuvo hasta 2022 como segunda espada de Luka Doncic antes de partir hacia la capital del mundo, Nueva York.

De subestimado a héroe

Muchos no creían ni querían creer que la nueva “estrella” de los New York Knicks era un jugador de “segundo nivel” en el mejor baloncesto del mundo. Brunson arribó al Madison Square Garden por un contrato de 4 años que superaba los 100 millones de dólares, algo que repercutió de mala manera en la prensa local y la opinión pública, tildándolo de sobrevalorado e incapaz de conseguir el anillo. El número 11, por su parte, hizo oídos sordos a estas opiniones. En un inicio lo dirigió Tom Thibodeau con apoyo en el banquillo de su padre, Rick. Para 2025, los Knicks despidieron al entrenador y contrataron a Mike Brown. Rick Brunson se mantuvo como ayudante. La presencia de su papá fue fundamental para comprender el mundo de los Knicks. Una camiseta azul y naranja que pesa toneladas, ya que, si bien los neoyorquinos no están ni cerca de ser la franquicia más grande de la NBA, son el corazón de una ciudad de más de 8 millones de habitantes y con miles de fanáticos alrededor del mundo.

Tras cuatro años liderando al equipo de Nueva York estadísticamente y emocionalmente como líder, por fin alcanzaron el escenario soñado: las Finales de la National Basketball Association. Brunson hizo cinco partidos de locura con los Knicks ante San Antonio. Fue importante en el clutch de todos los partidos, marcó 45 puntos en el juego definitivo, se hizo con el MVP de las finales y devolvió la gloria a Nueva York.

Récords de Jalen brunson en finales