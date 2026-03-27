Jonas Vingegaard ganó la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña; Santiago Buitrago fue el mejor colombiano de la jornada

El corredor Jonas Vingegaard se quedó con la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña tras 4 horas 13 minutos y 44 segundos y es el nuevo líder de la competencia que termina este domingo.

El mejor colombiano en la etapa fue Santiago Buitrago, quien llegó en el puesto 11 a un minuto y 45 segundos de diferencia del ganador.

Durante la fracción tanto Buitrago como Nairo Quintana trataron de mantener el ritmo y estar cerca de la punta y la fuga para atacar en los últimos kilómetros, pero sus piernas y fuerza no les alcanzaron para tener un buen remate.