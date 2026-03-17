José Manuel Posada, primer oro de Colombia en el Panamericano de ruta en Montería-2026

El antioqueño José Manuel Posada continúa sorprendiendo con su talento en el ciclismo luego de consagrarse campeón de contrarreloj en el Campeonato Panamericano de ruta que comenzó este martes en Montería, Córdoba.

El corredor, de 17 años de edad y quien esta temporada dio el salto al pedalismo europeo con el CPS Professional Team de Italia, rodó a una velocidad de 48 kilómetros por hora para quedarse con el primer lugar en la categoría juvenil sobre una distancia de 22.6 kilómetros por el sector de la circunvalar, con salida y llegada en el Centro Comercial Buenavista, transitando por puntos estratégicos como la Glorieta Mocarí, el Cruce Garzones y el Puente Asilo.

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Con un tiempo de 28.07 minutos, el joven oriundo del municipio de Sabaneta y quien hizo escuela en el Team Sistecrédito, la mejor cantera del pedalismo nacional en la actualidad, se impuso ante once corredores más, y cobró revancha tras ser segundo en Uruguay-2025 detrás de su compatriota Jerónimo Calderón. A Posada lo escoltaron esta vez en el podio el chileno Luciano Carrizo, a 21 segundos, y el venezolano Andrés López, a 31.

José Manuel confirmó su buen momento. En febrero pasado, en Zipaquirá, se consagró campeón nacional en el esfuerzo individual.

En dicha categoría y prueba, Colombia mantuvo su hegemonía con cuatro títulos seguidos tras los alcanzados por Róbinson Rincón (2023-2024) y Jerónimo Calderón.