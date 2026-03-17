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José Manuel Posada, primer oro de Colombia en el Panamericano de ruta en Montería-2026

El ciclista antioqueño fue el vencedor de la contrarreloj, categoría juvenil, del Panamericano que comenzó este martes en Córdoba. En élite damas dominó Estados Unidos.

  • José Manuel Posada, de 17 años, es una de las nuevas promesas del ciclismo colombiano. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA
    José Manuel Posada, de 17 años, es una de las nuevas promesas del ciclismo colombiano. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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El antioqueño José Manuel Posada continúa sorprendiendo con su talento en el ciclismo luego de consagrarse campeón de contrarreloj en el Campeonato Panamericano de ruta que comenzó este martes en Montería, Córdoba.

El corredor, de 17 años de edad y quien esta temporada dio el salto al pedalismo europeo con el CPS Professional Team de Italia, rodó a una velocidad de 48 kilómetros por hora para quedarse con el primer lugar en la categoría juvenil sobre una distancia de 22.6 kilómetros por el sector de la circunvalar, con salida y llegada en el Centro Comercial Buenavista, transitando por puntos estratégicos como la Glorieta Mocarí, el Cruce Garzones y el Puente Asilo.

Lea: José Manuel Posada, un diamante que pule el ciclismo colombiano

Con un tiempo de 28.07 minutos, el joven oriundo del municipio de Sabaneta y quien hizo escuela en el Team Sistecrédito, la mejor cantera del pedalismo nacional en la actualidad, se impuso ante once corredores más, y cobró revancha tras ser segundo en Uruguay-2025 detrás de su compatriota Jerónimo Calderón. A Posada lo escoltaron esta vez en el podio el chileno Luciano Carrizo, a 21 segundos, y el venezolano Andrés López, a 31.

José Manuel confirmó su buen momento. En febrero pasado, en Zipaquirá, se consagró campeón nacional en el esfuerzo individual.

En dicha categoría y prueba, Colombia mantuvo su hegemonía con cuatro títulos seguidos tras los alcanzados por Róbinson Rincón (2023-2024) y Jerónimo Calderón.

Estefanía fue plata

En juvenil damas, Colombia logró el segundo lugar con Estefanía Castillo, de 18 años, y quien por cinco segundos se privó del triunfo en poder de la brasileña Maite Coelho da Silva, que en 14.5 kilómetros invirtió un registro de 20.21 minutos. En la tercera posición se ubicó otra colombiana Lineth García, a 19 segundos.

“No tengo palabras para describir este momento, estoy muy contenta. La verdad, esto es como un sueño. Sufrí mucho con el calor durante todo el recorrido, pero al final me siento aliviada con la victoria”, señaló Coelho al canal RCN.

1-2 de EE. UU. en élite femenino

Estados Unidos impuso poderío en la crono de la categoría élite femenina al ocupar los dos primeros lugares de la prueba de 31.4 kilómetros. Kristen Faulkner, de 33 años de edad y perteneciente al EF Education-Oatly, equipo del World Tour, voló para quedarse con la victoria.

Faulkner, que viene de ser segunda en el esfuerzo individual del Nacional en Estados Unidos y primera en la ruta de ese evento, se impuso esta vez con 38.31 minutos tras rodar a una velocidad promedio de 49 kilómetros por hora. Su compatriota Emily Ehrlich la escoltó a 32 segundos.

El bronce fue para la chilena Aranza Villalón, posición que también ocupó en los certámenes de 2021 y 2024. Además fue segunda en 2023. La mejor colombiana fue Camila Valbuena, sexta, a 3.57 minutos.

Este miércoles no habrá competencias, pues las autoridades de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y las de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) se reunirán para definir los lineamientos que fortalecerán el pedalismo de esta parte del mundo en los próximos años.

El jueves se realizarán las contrarreloj para los hombres sub-23, que harán 36 km, y la de los élite, que recorrerán 43.1 km.

Las pruebas de ruta juveniles serán este viernes en un circuito en Cereté. Las damas recorrerán 67 km y los hombres, 120,6. Ese mismo escenario, el sábado, las damas élite desafiarán 120.6 kilómetros, y hombres sub-23, 160.8 km. El domingo, los varones élite, y en un circuito de 12,9 km por vuelta, en Montería, recorrerán 206.4 kilómetros.

Siga leyendo: 284 ciclistas competirán en el Panamericano de ruta en Montería-2026

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