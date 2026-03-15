Llegaron los Óscar: “Una batalla tras otra” y “Sinners” enfrentan su último duelo

La alfombra roja y las cortinas doradas están desplegadas para el broche de oro de la temporada de premios de Hollywood. Los Óscar se celebran este domingo con el último duelo entre “Una batalla tras otra” y “Pecadores”, las favoritas a coronarse como película del año. La 98ª edición de la gala, conducida por el humorista Conan O’Brien, incluirá momentos electrizantes y emotivos, como la interpretación en vivo de la canción nominada por “Las guerreras K-pop”, o un homenaje al actor Robert Redford, fallecido el año pasado. Y sobre todo, promete un desenlace impredecible. Le recomendamos: Hollywood se transforma para los Oscar 2026: así se prepara la noche más importante del cine “No sabremos quién va a ganar hasta que no se abra el último sobre”, dijo a AFP Clayton Davis, especialista de premios de Variety. Dirigida por Ryan Coogler, “Pecadores” llega al frente con un récord de 16 nominaciones, mientras que el retrato de Paul Thomas Anderson de un Estados Unidos contemporáneo, “Una batalla tras otra”, le muerde los talones con 13 candidaturas. Davis sostuvo que ambas cintas, que han dominado la temporada de premios, matemáticamente tienen la oportunidad de convertirse en la mayor triunfadora de todos los tiempos, para lo cual tendrían que superar el récord de once premios que comparten Ben-Hur (1959), “Titanic” (1997) y “El señor de los Anillos: El retorno del rey” (2003). “Pecadores”, que aborda el conflicto racial que ha permeado históricamente a la sociedad estadounidense con una metáfora vampírica, se beneficia además de su éxito en taquilla, opina Davis.

Pero los géneros que mezcla, terror y musical, no son tradicionalmente favoritos en los Óscar. Lo mismo le pasa a “Una batalla tras otra”, que sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes, y que ha hecho campaña como una comedia.

¿Cómo están las apuestas para los ganadores de los Óscar?

En la categoría de dirección, ¿la Academia premiará a Anderson, quien nunca ha ganado un Óscar a pesar de acumular 14 nominaciones? ¿O a Coogler, convirtiéndolo en el primer director negro en vencer en esta categoría en la historia de los premios? “Si sigues las estadísticas, te diría que Paul Thomas Anderson ganará”, dijo el columnista.

“Sin embargo, he hablado con muchos votantes (...) y el amor por Coogler no se puede negar”. Un votante anónimo le dijo a AFP que ve la balanza inclinada a favor de Anderson. “Ya es hora. Creo que la Academia honrará a Anderson”, comentó el votante destacando su aclamado currículo. “Esto no significa que Ryan Coogler no lo merece de la misma manera”.

Davis no descarta un escenario en que uno gane dirección y el otro película, un desenlace poco frecuente pero que se ha vuelto más común. Otra pelea ajustada se dará en la categoría internacional, donde la noruega “Valor sentimental”, con un total de nueve nominaciones, y la brasileña “El agente secreto”, con cuatro, se posicionan como favoritas. “Es la categoría más difícil de este año”, dijo Davis. Resalta, por un lado, la popularidad que ha ganado el actor Wagner Moura, protagonista del drama brasileño dirigido por Kleber Mendonca Filho y también nominado a mejor actor, así como el hecho de que ambas compiten en la categoría principal a mejor película.

¿Quién ganará mejor actor en Los Óscar 2026?

Los actores también están comiéndose las uñas a tan solo días de la entrega de premios en el Teatro Dolby de Hollywood. El único consenso en los pronósticos parece ser el triunfo probable de Jessie Buckley como mejor actriz por su madre en duelo en “Hamnet”. Michael B. Jordan, con un rol doble en “Pecadores”, ganó impulso tras destronar al favorito Timothée Chalamet en los Premios de los Actores. Le recomendamos: Dónde ver los Premios Óscar 2026 en Colombia y la polémica que rodea a Timothée Chalamet Pero Davis no descarta fácilmente a Chalamet, quien cautivó a la audiencia en “Marty Supremo” pero levantó críticas durante el periodo de votación por comentarios que menospreciaban la ópera y el ballet como expresiones artísticas. En la categoría de reparto femenino, Teyana Taylor, que dio vida a la indomable revolucionaria Perfidia Beverly Hills en “Una batalla tras otra”, está cabeza a cabeza con Amy Madigan, que encarna a la perversa bruja de “La hora de la desaparición”. Davis también considera como fuerte candidata a Wunmi Mosaku, de “Pecadores”. Entre los nominados a mejor actor de reparto, la preferencia parece inclinarse por Sean Penn, que interpreta a un rígido militar, villano en “Una batalla tras otra”.

Sin embargo, Davis cree que su ausencia en varias ceremonias de la actual temporada de premios puede haber afectado sus chances, y destaca la competencia del sueco Stellan Skarsgard (“Valor sentimental”), y del veterano Delroy Lindo (“Pecadores”).

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