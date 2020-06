El delantero antioqueño Juan Fernando Caicedo ya tiene nuevo equipo.

Este martes, con la firma de su contrato se oficializó su llegada al Deportes Tolima, que dirige Hernán Torres.

“Estoy muy contento de estar en el equipo tolimense. Espero que podamos hacer grandes cosas, pelear títulos y Dios quiera me permita hacer muchos goles acá”, fueron las palabras del atacante que venía de jugar con el Independiente Medellín, con el que no logró anotar gol tras disputar once partidos.

Este es el noveno elenco...