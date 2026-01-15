Jugadoras de Sardinata viajaron 20 horas para coronarse campeonas del Babybalonmano en el Festival de Festivales

Arrodilladas, agradeciendo al cielo y con sus mejillas rojas –que reflejaban el esfuerzo que hicieron en la final–, así terminaron las jugadoras de Sardinata tras vencer a Corazonista Bogotá para quedarse con el título del Babybalonmano.
Las jugadoras que tuvieron que viajar por más de 636 kilómetros, unas 20 horas en bus, para cumplir el sueño de conocer Medellín y disputar el primer Babybalonmano, terminaron el torneo de forma invicta. En la final ganaron 15-10, quedándose con el anhelado título.