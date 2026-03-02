¿Cuánto se paga por hora de trabajo en los estados de EE. UU. con más colombianos?

Durante las últimas décadas se ha generado una idea de ‘El sueño americano’. Para algunas familias, migrar a Estados Unidos ha significado una oportunidad para “comenzar una nueva vida”. Sin embargo, si usted está pensando en migrar al país norteamericano, debe tener en cuenta diferentes aspectos; principalmente saber en cuánto está el salario mínimo dependiendo del estado al que quiera llegar.
En el estado de Florida, donde se concentra la mayor cantidad de colombianos en Estados Unidos (539.138), según un estudio de CNN, el salario por hora se ubica en US$14. Le siguen estados como Nueva York (US$17), que cuenta con 180.570 colombianos, y Nueva Jersey (US$15,92).
“La comunidad colombiana establecida en Estados Unidos ha venido consolidándose en los últimos años. Seguramente, la oportunidad que representa un salario mínimo más alto que refleja en cierta medida el costo de vida hace parte de los fenómenos subyacentes, junto con otros aspectos que son las redes familiares y la cercanía cultural”, dijo Remi Stellian, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.