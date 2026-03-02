¿Cuánto se paga por hora de trabajo en los estados de EE. UU. con más colombianos?

Durante las últimas décadas se ha generado una idea de ‘El sueño americano’. Para algunas familias, migrar a Estados Unidos ha significado una oportunidad para “comenzar una nueva vida”. Sin embargo, si usted está pensando en migrar al país norteamericano, debe tener en cuenta diferentes aspectos; principalmente saber en cuánto está el salario mínimo dependiendo del estado al que quiera llegar. En el estado de Florida, donde se concentra la mayor cantidad de colombianos en Estados Unidos (539.138), según un estudio de CNN, el salario por hora se ubica en US$14. Le siguen estados como Nueva York (US$17), que cuenta con 180.570 colombianos, y Nueva Jersey (US$15,92). “La comunidad colombiana establecida en Estados Unidos ha venido consolidándose en los últimos años. Seguramente, la oportunidad que representa un salario mínimo más alto que refleja en cierta medida el costo de vida hace parte de los fenómenos subyacentes, junto con otros aspectos que son las redes familiares y la cercanía cultural”, dijo Remi Stellian, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.

Salario mínimo en cada estado

Según cifras actualizadas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos al 1 de enero de este año, el Distrito de Columbia es el estado con el salario mínimo por hora más alto del país, con US$17,95. Este aplica para la mayoría de los trabajadores. Lea también: “La situación fiscal es cada vez más preocupante”: Carf alerta que déficit primario en 2025 fue el más alto en 30 años Los estados de Washington y Nueva York, junto con el mencionado anteriormente, son los únicos que superan US$17. En el primer caso se ubica en US$17,13 y está ajustado anualmente de acuerdo a la inflación. Por el otro lado, se encuentra diferenciado por región. En la ciudad de Nueva York y alrededores es de US$17, mientras que en el resto del estado está en US$16. Completando el top cinco aparecen Connecticut y California con US$16,94 y US$16,90, respectivamente. En el primer estado, está indexado a la inflación, mientras que en el segundo algunas ciudades tienen mínimos más altos y presentan overtime diario.

Siguiendo la lista aparecen estados como Oregón, Rhode Island y Hawái. El primero cuenta con tres salarios diferentes diferenciados por zona. En Portland, los trabajadores ganan US$16,30, mientras que el estándar se ubica en US$15,05 y el rural en US$14,05. En los otros dos estados, el pago por hora es igual, US$16. Sin embargo, en la isla el incremento es progresivo y fue aprobado recientemente.Cerrando el top 10 aparecen Colorado y Arizona con US$15,16 y US$15,15, respectivamente. En el primer estado poseen un overtime tras 12 horas, mientras que en el segundo está indexado a la inflación.

Los que menos pagan

Alrededor de 20 estados se rigen por el salario mínimo federal, que está en US$7,25 por hora para los trabajadores . Sin embargo, hay casos donde los mismos ganan menos. Oklahoma tiene el más bajo con US$2, seguido de Montana con US$4 y Georgia y Wyoming con US$5,15 (estatal). Son muy pocas las personas que ganan esto. “El salario federal está desde hace más de 10 años. Un salario mínimo que no ha sido ajustado año tras año puede ser considerado insuficiente, especialmente para los hogares más vulnerables”, señaló Stellian.

Estados con más colombianos